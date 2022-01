Sînziana Mircea, prima pianistă din România devenită Young Steinway Artist concertează la Timișoara

Concertul susținut de Sînziana Mircea va avea loc vineri, 7 ianuarie, ora 19, pe scena Filarmonicii Banatul.

Filarmonica Banatul deschide anul muzical 2020 cu acest concert simfonic susținut de orchestra Filarmonici, sub bagheta dirijorului Radu Popa, alături de pianista Sînziana Mircea. În program sunt incluse Concertul pentru pian și orchestră nr. 2 în Fa major, op. 102, de D. Șostakovici , și Simfonia nr. 4 în Si bemol major, op. 60, de L. van Beethoven.

Sînziana Mircea, devenită Young Steinway Artist, desfășoară o carieră internațională în Europa, America de Nord și Asia. Pianista și-a făcut debutul la Tokyo Metropolitan Theatr, Japonia, și la St. Martin in the Fields din Londra, Marea Britanie, când avea doar 20 de ani. Patru ani mai târziu, a debutat la Carnegie Hall, din New York, într-un recital sold out. Curând după aceea, Sînziana Mircea a întreprins primul său turneu în China. Recentele sale apariții includ Carnegie Hall, Sala Radio București, Filarmonica din Stockholm, Filarmonica din Tallinn, Harvard Club New York, Filarmonica din București, London Steinway Hall, Tokyo Steinway Hall, Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center, Harbin Concert Hall.

Primii pași în cariera muzicală au fost îndrumați de prof. Elena Dumitrescu, Olga Szel și Stela Drăgulin. Cariera sa interpretativă a început de la o vârstă fragedă. Prima apariție publică pe scena Ateneului Român a avut loc la vârsta de șapte ani, urmată de numeroase concerte în România și Europa și, de asemenea, în SUA, unde a debutat la vârsta de 11 ani. La scurt timp a început să facă turnee, în SUA, Japonia și China.

A obținut licența în muzică, cu nota maximă, la Hochschule für Musik und Tanz Köln, Germania, cea mai mare universitate de muzică din Europa. Apoi a obținut diploma de master în interpretare muzicală de la Guildhall School of Music and Drama, din Londra, și diploma de master în managementul artelor de la Universitatea Bocconi de Economie din Milano. Pe lângă câteva cursuri de master, și-a îmbogățit arta interpretativă studiind timp de doi ani la Accademia Pianistica Imola.



Sînziana Mircea a fost solistă alături de Orchestra de Cameră Radio București, Orchestra de Tineret Washington DC, Mozart Virtuoso Festival Orchestra Japan, Orchestra Da Camera Imola-Italia, Amadeus Orchestra UK și de multe alte orchestre ale filarmonicilor din România. A colaborat cu dirijori precum Mikhail Jurowski, Mitsuyoshi Oikawa, Gianluigi Zampieri, Cristian Neagu, Walter Attanasi, Amaury du Closel. A fost invitată să cânte în festivaluri prestigioase, precum Festivalul George Enescu împreună cu Alexandru Tomescu și Omar Massa, Festivalul Palermo Classica,

Este câștigătoare a Premiului Fundației Van Cliburn și TCU Scholarship Award, în 2014, laureată a Academiei Internaționale de Pian din Miami, în 2016, acâștigat premiul I la Concursul Internațional Golden Classical Music Awards, în 2019 și Premiile I Salzburg și Amsterdam la Grand Prize Virtuoso Competition, 2019. În 2020, a fost distinsă cu Bursa Brătianu pentru muzică, oferită de Ministerul Culturii din România pentru rezultate deosebite în domeniul muzicii clasice.

Sînziana Mircea a lansat până acum trei CD-uri: Fortuna – Piano Sensation , la Electrecord, în 2020, Unending Love, ambele distribuite la nivel mondial, și Nihil Sine Deo, la Editura Casa Radio, în 2016, desemnat cu locul al treilea la concursul național pentru cel mai bun CD de muzică clasică din România în 2016, organizat de Radio România Muzical. Înregistrările concertelor ei live au fost difuzate de o serie de canale radio europene importante pentru muzică clasică, printre acestea BBC Radio 3, RAI 3 Italia, Music3 Belgia, Radio România Muzical sau posturi de radio din Suedia, Norvegia și Polonia.

În 2018, și-a fondat propria școală de muzică în București, MuseArt Academ, și a lucrat în cadrul Departamentului de Dezvoltare și Educație al Conservatorului din Cremona.