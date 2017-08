Sindicatul Europol are suspiciuni de fraudă la un concurs al Poliţiei de Frontieră Timişoara

Mai mulţi poliţişti de frontieră, membri ai Sindicatului Europol, spun că există suspiciuni de fraudă la concursul de trecere a agenţilor în corpul ofiţerilor, care are loc, azi, la Poliţia de Frontieră Timişoara.

20 de posturi vacante de ofiţeri de poliţie în cadrul Poliţiei de Frontieră Timişoara au fost scoase la concurs, iar azi are loc examenul, la care sunt înscrişi aproximativ 200 de candidaţi.

Preşedintele Filialei Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin a Sindicatului Europol, Rodica Tîrnovan, declară, citată de Mediafax, că Ioan Buda, inspectorul general al Poliţiei de Frontieră Române, a fost de acord ca observatorii sindicali să fie prezenţi în toate stadiile desfăşurării examenului, implicit la elaborarea subiectelor, multiplicarea, distribuirea acestora şi respectiv desfăşurarea propriu-zisă a examenului. Însă, azi-dimineaţă, când cei patru membri de sindicat s-au prezentat la sediul Poliţiei de Frontieră Timişoara pentru a participa la elaborarea şi multiplicarea subiectelor, au fost refuzaţi.

„Vrem să sesizăm un singur aspect: nu s-a asigurat transparenţa prin neprimirea membrilor comisiei de supraveghere, care în principiu au fost acceptaţi prin dispoziţia inspectorului general, la elaborare, multiplicare şi supraveghere. În speţă, ni s-a spus să venim la ora 11, când se face instructajul cu participanţii la concurs. Dar pe noi ne-a interesat transparenţa elaborării subiectelor. Nu deranjam cu nimic, doar supravegheam elaborarea subiectelor, dar nu am fost lăsaţi. Preşedintele comisiei ne-a întors spatele”, declară Rodica Tîrnovan.

Florin Stoica, un alt membru al sindicatului Europol care nu a fost lăsat să asiste la elaborarea subiectelor, spune că nu s-a oferit nicio explicaţie în momentul în care membri desindicat au fost refuzaţi: “Avem acreditare din partea ministrului de Interne şi acceptul inspectorului general al Poliţiei de Frontieră Române, cu ordin de serviciu, să asistăm la elaborarea subiectelor care se vor da la desfăşurarea examenului. Am fost respinşi de către domnul Paraschiv Nelu, preşedintele comisiei de examen. Nu s-a asigurat transparenţa. Am venit de la ora 4.30 pentru a asista la elaborarea subiectelor la ora 05.00 şi am fost trimişi la plimbare fără niciun fel de explicaţie. Probabil că fiecare are omul lui, sunt puţine locuri, bătaie mare, probabil că şi preţul este pe măsură.”

Reprezentanţii Sindicatului Europol spun că au sesizat Ministerul Afacerilor Interne pentru a trimite o comisie a Corpului de Control care să facă verificări la sediul Poliţiei de Frontieră Timişoara.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Roxana Costache, a declarat pentru Mediafax că singurul care poate oferi explicaţii este preşedintele comisiei de examen: „Doar preşedintele comisiei de examen poate lua decizia de a nu lăsa pe cineva în sala de examen sau nu. Momentan, acesta este în sală, iar când se termină concursul, vom reveni cu amănunte.”

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţeri din cadrul Poliţiei de Frontieră Timişoara a început la ora 12, iar candidaţii au avut la dispoziţie trei ore să rezolve subiectele primite. În total, au fost scoase la concurs 20 de posturi vacnate de ofiţeri, fiind înscrişi aproximativ 200 de candidaţi.