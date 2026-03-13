Servicii medicale oncologice, dezvoltate cu fonduri europene, la Spitalul Judeţean din Timişoara

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara anunţă finalizarea unui proiect referitor la dezvoltarea capacității de diagnostic histopatologic și molecular a cancerului, o investiție strategică realizată prin Programul Sănătate, cu finanțare din fonduri europene. Finalizarea proiectului marchează un progres important în dezvoltarea serviciilor medicale oncologice, spun reprezentanţii spitalului.

Noile dotări permit reducerea timpului necesar stabilirii diagnosticului, creșterea preciziei analizelor și îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente adaptate profilului biologic al tumorii.

„Investiția a vizat consolidarea capacității laboratorului de anatomie patologică prin dotarea cu echipamente performante, care permit realizarea analizelor histopatologice și moleculare la standarde actuale. Aceste tehnologii facilitează identificarea profilului tumoral al pacienților și susțin deciziile terapeutice stabilite în cadrul echipelor medicale multidisciplinare”, transmit oficialii spitalului.

Noile echipamente permit medicilor să obțină rezultate mai rapide și mai precise, contribuind la scurtarea timpului dintre suspiciunea clinică și confirmarea diagnosticului. În același timp, proiectul susține dezvoltarea medicinei personalizate și a colaborării multidisciplinare în oncologie, oferind pacienților acces la metode moderne de diagnostic.

Laboratorul de anatomie patologică al spitalului a fost dotat cu echipamente moderne și tehnologii performante, care permit realizarea unor investigații histopatologice și moleculare avansate, esențiale pentru diagnosticul precis și rapid al cancerului.

Rezultatele proiectului contribuie la: reducerea timpului dintre suspiciunea clinică și confirmarea diagnosticului, detectarea cancerelor în stadii mai precoce, personalizarea tratamentelor oncologice pe baza profilului molecular al tumorilor, creșterea calității actului medical și a capacității de diagnostic a spitalului şi dezvoltarea activității de cercetare și colaborare în domeniul oncologic.

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea capacității de diagnostic histopatologic și molecular a cancerului în cadrul SCJUPBT – ANAPATMOL”, Spitalul Județean din Timișoara își consolidează poziția de centru medical de referință în domeniul diagnosticului oncologic, contribuind la creșterea calității serviciilor medicale și la îmbunătățirea prognosticului pacienților.

Prin această investiție, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara își dezvoltă rolul de centru medical de referință în diagnosticul oncologic, oferind pacienților din regiune acces la servicii moderne și performante și contribuind la creșterea calității actului medical.

Valoarea totală a proiectului este de peste 9,8 milioane de lei cu TVA, din care fondurile UE, nerambursabile, sunt de peste 8,3 milioane de lei.