Secretele judeţului, preluate fără inventar

Complicaţiile legate de preluarea de către Consiliul Judeţean Timiş a arhivei cu date strategice şi secrete a primului institut de proiectare important din vestul ţării, Iprotim, par să se succeadă. Reprezentanţii CJ Timiş au recunoscut că nu va fi făcut un inventar retroactiv şi că se va prelua doar ce se găseşte în depozite.

Preluare disputată



La Consiliul Judeţean Timiş continuă controversele legate de preluarea arhivei Iprotim, primul institut de proiectare important din vestul ţării, de care s-au legat documentaţiile multor proiecte importante pentru Timişoara şi judeţ. Arhiva societăţii, ajunsă acum în proces de insolvenţă, conţine date strategice secrete importante, şi mai mulţi consilieri judeţeni au atras atenţia asupra faptului că preluarea acestora nu se poate face fără să se ştie ce a conţinut arhiva şi ce s-a pierdut pe parcurs.

„Noi preluăm doar ce ni se dă. Nu putem să preluăm ceva ce nu există acolo. Deci, inventarul şi predarea preluarea se face pe ce există şi nu pe ce a existat. Noi faptic luăm un act. Dacă un act este în arhivă noi pe acela îl luăm. Noi nu avem de unde să ştim dacă au fost mai multe la vremea respectivă. Cât ne dă atâta luăm”, declară Dan Ardelean – secretarul CJ Timiş.

Cu toate acestea, consilierul judeţean PNL Marian Vasile a avertizat că preluarea vizează şi arhiva cu documente clasificate, „documente care privesc structura sau infrastructura Municipiului Timişoara şi a altor zone urbanistice, dar şi anumite aspecte care ţin de securitatea Municipiului Timişoara şi chiar securitatea zonală”.

Marin Vasile mai spune că în august 2015, CJ Timiş a dat o hotărâre prin care trebuia implementată din timp această procedură: „Au trecut aproape 2 ani, ne-am trezit şi noi acum că expiră termenul dat de Tribunalul Timiş pentru a rezolva această problemă.”

În replică, conducerea CJ Timiş a precizat că Iprotim se află în procedură de insolvenţă, iar lichidatorul este cel care organizează, conduce şi inventariază arhiva, predând-o apoi CJ Timiş. „Eu preconizez că preluarea se va face etapizat şi că va dura trei-patru ani pentru că este foarte mult de muncă în acea arhivă”, estimează Dan Ardelean.

Arhitect: „Cine nu are arhivă nu există”



Arhitectul timişorean Radu Radoslav consideră că există interese ca o parte din această arhivă să se piardă ori să se înstrăineze către persoane din mediul privat. „Cine nu are arhivă nu există. Primul lucru care s-a făcut după 1989 a fost să se distrugă arhivele aproape peste tot. Din perioada în care am lucrat cu Iprotim ştiu că o parte din arhivă să păstra sub lacăt, într-o cameră cu grilaj, având regim strict secret”, spune Radu Radoslav.

Ţinând cont de documentaţiile importante pentru administraţia locală, aflate în arhiva Iprotim, multe cu caracter secret de serviciu, Tribunalul Timiş a trimis CJ Timiş, încă din 2015, o adresă prin care solicită desemnarea unei echipe specializate, care să sorteze şi să preia documentele din arhiva Iprotim.

Pentru că atunci nu s-a reușit să se meargă prea departe, CJ Timiş a întocmit un nou proiect de hotărâre, pus pe ordinea de zi a şedinţei de plen din iunie, pentru constituirea comisiei de preluare a arhivei clasificate de la Iprotim.

Ca și în 2015, au apărut și acum discuții legate de faptul că aceste documente nu pot fi preluate fără specialişti în arhivistică, în caz contrar putându-se ajunge ca aleşii judeţeni să dea cu subsemnatul pentru eventualele lipsuri constatate în arhivă.