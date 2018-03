Seară de scurtmetraje anticorupţie

Biblioteca Central Universitară Timișoara va găzdui o proiecție de filme documentare pe teme anticorupție, premiate la concursul “Once upon a time”.

Proiecția de filme documentare pe teme anticorupție premiate la concursul Once upon a time in Romania va avea loc miercuri, 14 martie, de la ora 18. Proiecția va fi urmată de dezbaterea cu tema Ceai de făcut împotriva corupţiei, o discuţie pe tema implicării civice în combaterea corupției, la care organizatorii anunţă că aşteaptă publicul cu un ceai cald.

Invitați sunt Diana Voicu şi Roxana Dascălu, de la Iniţiațiva România, jurnalista Brîndușa Armanca, membră a juriului – alături de Irina Margareta Nistor şi de Tedy Necula –, şi autori ai filmelor.

Evenimentul este organizat de Inițiativa România, Fundația Friedrich Naumann pentru Liberate, cu sprijinul Ambasadei Canadei în România, Bulgaria și Moldova și cu susținerea Institutului Francez.

Proiectul şi-a propus să atragă atenția și să educe publicul larg cu privire la nivelul, formele corupției în România și efectele sale devastatoare asupra bunăstării și libertății individuale, asupra statului de drept și instituțiilor democratice și societății în ansamblul ei. “Vrem să ridicăm gradul de conștientizare publică a corupției și să încurajăm implicarea civică drept formă de prevenție a corupției. Corupția ne privește pe toți”, spun organizatorii.

Concursul de scurtmetraje anticorupție Once Upon a Time in Romania a presupus realizarea de către amatori sau profesioniști a unor filme de impact pe tema corupției și a costurilor acesteia.