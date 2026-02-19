Seară de comemorare și solidaritate cu Ucraina, la Timişoara

După patru ani de război, Ucraina continuă să fie afectată de atacuri, iar poporul ucrainean rezistă eroic. Timişorenii sunt invitaţi să își arate solidaritatea față de Ucraina și refugiații ucraineni din oraș. Asociaţia LOGS, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și alți actori locali, organizează o seară de comemorare și susținere a poporului ucrainean.

Comemorea va avea loc marți, 24 februarie, de la ora 18, la Casa LOGS, de pe strada Tebea nr. 12. Programul serii va include: aprinderea de lumânări în memoria celor uciși în luptă, momente de reculegere și comemorare și o cina pregătită cu drag de refugiați ucraineni din Timișoara. Participarea este liberă.

“De când a început războiul în Ucraina, orașul nostru a arătat solidaritate – prin Centrul de Asistență Timișoara pentru Ucraina, prin sute de locuințe puse la dispoziție de timișoreni refugiaților de toate vârstele din Ucraina și, de atunci, prin bunătate și compasiune pentru oamenii care și-au părăsit casele din cauza războiului. După patru ani, noi rămânem alături de Ucraina și invităm timișorenii care simt la fel la un eveniment de comemorare – în liniște și respect, solidaritate și grijă, la Casa LOGS”, spune Flavius Ilioni, președintele Asociației LOGS.

Emese Eszteró, directorul general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, declară că în Timișoara locuiesc peste 500 de refugiați din Ucraina, de toate vârstele, care sunt bine integrați în comunitate: “Copiii merg la școală, părinții lucrează, iar vârstnicii îsi petrec timpul alături de seniorii din centrele Direcției de Asistență Socială Timișoara”. Emese Eszteró dă asigurări că Primăria continuă să ofere asistență celor care au nevoie, prin Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară.

De asemenea, va fi organizată o masă rotundă cu tema „Peste 48 de luni alături de refugiați din Ucraina”, organizată de Uniunea Ucrainenilor din România. Evenimentul se va desfăşura duminică, 22 februarie, de la ora 16.30, pe strada Mareșal Alexandru Averescu nr. 3B. În aceeazi zi, de la ora 19, la Cinema Victoria va fi proiectat documentarul After the Rain / După ploaie.