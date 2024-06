Seară Brahms, la Filarmonica Banatul, sub bagheta lui Gabriel Bebeşelea

O seară dedicată lui Johannes Brahms este propunerea făcută de Gabriel Bebeșelea publicului meloman din Timişoara pentru vineri, 14 iunie.

De la ora 19, la Sala Capitol, publicul este invitat să audieze două dintre lucrările marelui compozitor german: Dublul concert pentru vioară, violoncel și orchestră în la minor, op. 102 și Cvartetul în sol minor, orchestrat de Arnold Schönberg.

Concerul pentru vioară, violoncel și orchestră a fost compus în vara anului 1887, la Thun, în Elveția. A fost prezentat în primă audiție la Köln, în 18 octombrie 1887, de către Orchestra Gürzenich, dirijată de compozitor și avându-i ca soliști pe violonistul Joseph Joachim (alături de care a concertat și la Timișoara) și pe violoncelistul Robert Hausmann.

Soliștii de vineri, 14 iunie, vor fi violonistul Inmo Yang și violoncelistul Bryan Cheng, artist care a concertat de câteva ori la Timişoara, în această stagiune, din postura de solist în rezidență.

Cvartetul în sol minor, de Brahms, a fost prezentat în primă audiție la Hamburg, în 1861. Arnold Schönberg a orchestrat lucrarea în 1937 și a fost astfel prezentată de Filarmonica din Los Angeles sub bagheta directorului artistic de atunci, Otto Klemperer. Schönberg a explicat rațiunea din spatele orchestrației sale la aproape un an de la premieră. A scris: „1. Îmi place piesa. 2. Se cântă rar. 3. Se cântă întotdeauna foarte prost, deoarece cu cât pianistul este mai bun, cu atât cântă mai tare și nu se aude nimic din intervenția coardelor. Am vrut să aud totul și asta am reușit”.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie sau pe myticket.ro.

Înaintea concertului de vineri, pe cei doi soliști, cărora li se alătură violista americană Natalie Loughran, laureată a Premiului I la Concursul Internațional de Violă „Primrose” 2021, publicul va avea ocazia să îi asculte într-un recital excepțional, miercuri, 12 iunie, de la ora 19, tot la Sala Capitol. Vor interpreta lucrări de Dohnányi Ernő, Kodály Zoltán și Wolfgang Amadeus Mozart.

Gabriel Bebeşelea este dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti şi director artistic al ansamblului de instrumente de epocă şi al festivalului Musica Ricercata. Este invitat să dirijeze orchestre apreciate precum Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Barcelona Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orchestra Simfonică din Singapore, Orchestra Filarmonică Națională a Rusiei, Orchestra Tonkunstler, Filarmonica PKF-Praga etc.

În stagiunea 2023-2024 a apărut alături de Musica Ricercata la Festivalul „George Enescu”, a dirijat monumentala lucrare Gurrelieder, al lui Arnold Schönberg, cu Filarmonica Banatul Timișoara, a revenit la Bochumer Symphoniker, Ulster Orchestra, Orchestra Filarmonicii din Zagreb și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, al cărei dirijor principal a fost între 2016 – 2023.

Remarcabil dirijor de operă, Bebeşelea a fost numit în 2011 dirijor principal al Operei Naţionale Române din Iaşi, devenind cel mai tânăr dirijor principal din România. În 2015 a fost numit Dirijor Principal al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Gabriel Bebeșelea este cunoscut că se dedică cercetării și redescoperirii muzicii și este responsabil pentru descoperirea mai multor capodopere muzicale de mult uitate sau neglijate. În 2017, pentru a scoate la lumină o astfel de muzică, a înființat ansamblul Musica Ricercata – un colectiv artistic internațional dedicat interpretării cu cunoștințe istorice a muzicii, de la epocile baroc până la cele moderne, cu accent pe muzica veche.

Cu Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, a înregistrat un CD cu oratoriul redescoperit al lui George Enescu Strigoii și Pastorale – Fantaisie pour petite orchestre, ediție curatoriată de Gabriel Bebeşelea.

Violonistul corean g Inmo Yaneste câștigătorul Concursului de Vioară „Jean Sibelius” din 2022. În martie 2015, a câștigat cea de-a 54-a ediție a Concursului Internațional de Vioară „Premio Paganini” de la Genova, Italia. Operformanță remarcabilă, cu atât mai mult cu cât organizatorii nu mai acordaseră Premiul I din 2006. Cu o multitudine de alte premii importante, Inmo Yang și-a făcut debutul la Carnegie Hall (Weill Recital Hall), după ce a câștigat Concursul „Concert Artists Guild”, și a primit invitații de a cânta la Boston Symphony Hall, Kravis Center for the Performing Arts, Ravinia Music Festival și Marlboro Music Festival.

A apărut ca solist în concert alături de BBC Symphony Orchestra, Orchestra National de France, Orchestra Philharmonia, Orchestra Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Lucerne Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonicii din Busan și Seul etc. Angajamente notabile pentru stagiunea următoare includ un turneu în Asia cu Lucerne Festival Strings Orchestra, un turneu în Coreea și Japonia cu Berliner Barock Solisten.

În 2021, Inmo Yang a lansat al doilea său album Deutsche Grammophon, intitulat The Genetics of Strings. Primul său album, 24 Capricii, de N. Paganini, a fost înregistrat în direct ca parte a rezidenței la Kumho Art Hall și lansat sub aceeași casă de discuri în 2019.

În urma recentelor succese în competiții internaționale de prestigiu precum Queen Elisabeth Competition, Concours de Genève și Concursul Paulo, violoncelistul născut în Canada și stabilit în Berlin, Bryan Cheng, s-a impus ca unul dintre cei mai fascinanți tineri artiști ai scenei muzicii clasice.

Ş-a făcut debutul la Carnegie Hall într-un recital sold out, la vârsta de 14 ani, iar la vârsta de 20 de ani și-a făcut debutul la Elbphilharmonie Hamburg cu Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. În 2022, a devenit primul violoncelist premiat cu prestigiosul „Prix Yves Paternot”, acordat celui mai promițător și talentat muzician al Academiei Festivalului Verbier. De asemenea, este laureatul din 2023 al Premiului Virginia Parker, cea mai înaltă distincție acordată tinerilor muzicieni de către Canada Council for the Arts.

În calitate de membru al Cheng Duo, CelloFellos și ca muzician de cameră, Bryan – care cântă la două violoncele Stradivarius: violoncelul Stradivarius „Bonjour”, din 1696, și violoncelul Antonio Stradivarius „Dubois”, din 1699 – concertează în întreaga lume. Printre recentele momente notabile ale lui Bryan Cheng se numără debutul în Sala Mare a Filarmonicii din Berlin alături de Deutsches Symphonie-Orchester Berlin în seria „Debüt im Deutschlandfunk Kultur”, debuturi cu Slovak Philharmonic Orchestra, Calgary Philharmonic Orchestra, Symphony Orchestra of India și revenirea la Orchestre symphonique de Montréal și la National Arts Centre Orchestra Ottawa.

A lansat trei albume aclamate de critici: Russian Legends (2019), Violonchelo del fuego (2018) și Violoncelle français, iar cel mai nou album, Portrait (2023), a fost nominalizat la două premii Juno.