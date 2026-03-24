Se deschide Târgul de Paște Timișoara

În weekendul de deschidere, duminică, 29 martie, publicul este invitat la un concert de muzică clasică live în Piața Unirii, urmat, în 5 aprilie, de spectacolul stradal itinerant Flori de Florii, susținut – pe traseul dintre Piața Victoriei și Piața Unirii – de artiști din Franța și Italia, iar în final, pe 13 aprilie, de concertul live susținut în Piața Sfântul Gheorghe, de Tania Turtureanu. Pe lângă aceste momente, programul include ateliere creative pentru copii, organizate în fiecare zi, activități sportive și concursuri cu premii, treasure hunts în cartierul Cetate și vânători de ouă de ciocolată organizate în parcuri din cartiere, care te invită să trăiești o experiență în spațiul public zi de zi.

Piața Sfântul Gheorghe rămâne punctul central al activităților dedicate celor mici. Aici vor avea loc ateliere creative organizate de Muzeul Interactiv al Copiilor, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara, VolunTIM și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Atelierele sunt deschise zilnic, cu acces gratuit, și propun activități care încurajează creativitatea și lucrul în echipă. În același spațiu, Sport Club Municipal Timișoara organizează concursuri interactive de baschet, handbal și rugby, dar și intervenții surpriză în zona centrală, care aduc sportul mai aproape de public. Programul include și activități de tip „Treasure Hunt în Cetate”, care invită participanții să descopere orașul prin joc și explorare, pe bază de înscriere.

Concertul de muzică clasică organizat în 29 martie, în Duminica Floriilor conform calendarului catolic, din Piața Unirii, și spectacolul stradal itinerant Flori de Florii, din 5 aprilie, care va anima traseul dintre Piața Victoriei, Piața Libertății și Piața Unirii, cu artiști internaționali, completează atmosfera de sărbătoare a ediției. În apropierea Paștelui, programul se extinde în cartierele orașului, unde copiii sunt invitați la vânători de ouă de ciocolată organizate în Parcul Edison, Parcul Ronaț, Parcul Lunei și Parcul Steaua. În închiderea ediției din acest an a Târgului de Paște Timișoara, îndrăgita artistă Tania Turtureanu va susține un concert live în Piața Sfântul Gheorghe, pe 13 aprilie.

Programul evenimentelor

27 martie – 14 aprilie

Piața Sfântul Gheorghe

Ateliere creative pentru copii;

Luni – vineri, 12 – 19

Sâmbătă – Duminică, 10 -19;

Organizatori: MIC – Muzeul Interactiv al Copiilor în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara, VolunTIM și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

28 martie 2026, ora 11

Treasure Hunt în Cetate

Organizator: MIC – Muzeul Interactiv al Copiilor

Participare pe bază de înscriere;

28 martie, 14 – 16

Piața Sfântul Gheorghe

Concursuri interactive de aruncări la coșul de baschet, cu premii

Organizator: Sport Club Municipal Timișoara;

29 martie, ora 11

Treasure Hunt în Cetate

Organizator: MIC – Muzeul Interactiv al Copiilor

Participare pe bază de înscriere.

29 martie, ora 13

Piața Unirii

Concert muzică clasică de Floriile catolice

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

4 aprilie, ora 11

Treasure Hunt în Cetate

Organizator: Muzeul Interactiv al Copiilor

Participare pe bază de înscriere;

4 aprilie, 14 – 16

Piața Sfântul Gheorghe

Concursuri interactive de aruncări la poarta de handbal, cu premii

Concursuri interactive la buturile de rugby, cu premii

Organizator: Sport Club Municipal Timișoara;

5 aprilie, ora 11

Treasure Hunt în Cetate

Organizator: MIC – Muzeul Interactiv al Copiilor

Participare pe bază de înscriere;

5 aprilie, ora 12

Piața Victoriei – Piața Libertății – Piața Unirii

Flori de Florii – Spectacol stradal itinerant

Swaying Flower Poles (Italia) & Flowers Parade (Franța)

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

5 aprilie, orele 17-18

Piața Sfântul Gheorghe și pe străzile alăturate

Coșul de baschet și poarta de handbal se plimbă pe străduțe și oferă premii surpriză.

Organizator: Sport Club Municipal Timișoara;

11 aprilie, ora 11

Treasure Hunt în Cetate

Organizator: MIC – Muzeul Interactiv al Copiilor

Participare pe bază de înscriere;

13 aprilie, ora 11

Vânătoare de ouă de ciocolată în Parcul Edison (zona Lipovei)

Str. Alva Thomas Edison

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

13 aprilie, ora 14

Vânătoare de ouă de ciocolată în Parcul Ronaț

Între Calea Bogdăneștilor și Str. Ion Rațiu

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

13 aprilie, ora 19

Piața Sfântul Gheorghe

Concert Tania Turtureanu & band

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

14 aprilie, ora 11

Vânătoare de ouă de ciocolată în Parcul Lunei

Str. Lunei, nr. 32

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara;

14 aprilie, ora 14

Vânătoare de ouă de ciocolată în Parcul Steaua

Str. Arhitect Victor Vlad

Organizator: Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Programul poate suferi modificări, iar actualizările vor fi comunicate pe site-ul oficial al evenimentului, dar și pe canalele oficiale ale organizatorilor. Târgul de Paște Timișoara este un eveniment care se află la cea de-a XVII-a ediție, organizat de Primăria Municipiului Timișoara prin Casa de Cultură și co-organizat de Centrul de Proiecte și Visit Timișoara – Organizația de Management al Destinației.