Se deschide primul Compartiment de Alergologie din vestul țării

La Spitalul Clinic Județean din Timișoara se inaugurează marâi, 31 martie, primul Compartiment de Alergologie și Imunologie Clinică din vestul țării.

Compartimentul de Alergologie și Imunologie Clinică oferă servicii în regim de spitalizare de zi pentru pacienții cu patologii alergice complexe din întreaga regiune, indiferent de tipul lor, mai ales dacă sunt forme de manifestare complexe, care nu se pot rezolva în regim de ambulatoriu. Sunt vizați în egală măsură pacienți cu o patologie alergică respiratorie, digestivă sau cutanată cu manifestări care se întind pe lungi perioade de timp și pentru care nu se cunoaște alergenul cauzator, dar și pacienți cu alergii medicamentoase sau la veninul de viespe și albină, cu risc de șoc anafilactic.

Conceptul acestui Compartiment este construit după modelul dezvoltat de prof. dr. Rudolf Valenta, de la Universitatea de Medicină din Viena, partener științific al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara de peste 20 de ani și propus pentru titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie Timișoara.

„Prin dotările sale, se pot efectua teste de provocare medicamentoasă în condiții de maximă siguranță, investigații prin care poate fi confirmată existența unei alergii medicamentoase sau, dimpotrivă, infirma această suspiciune, contribuind astfel la înlăturarea temerilor nejustificate ale pacientului. Procedurile de testare medicamentoasă sunt adaptate după modelele utilizate de Universitatea din Montpellier, instituție cu care Spitalul Judeţean din Timişoara are o colaborare științifică în domeniul alergologiei, susținută de prof. dr. Pascal Demoly și de conf. dr. Anca Chiriac.

„Prin efectuarea testelor de alergologie moleculară, vom putea stabili cu precizie profilul alergologic al pacientului, respectiv dacă este vorba despre o monosensibilizare asociată cu reacții încrucișate multiple sau despre o polisensibilizare, aspect esențial, deoarece abordarea terapeutică diferă semnificativ în raport cu particularitățile fiecărui caz. În consecință, vom putea formula un diagnostic de precizie în toate formele de alergie și, pe baza acestuia, vom putea aprecia riscurile asociate afecțiunii, inclusiv riscul de evoluție către forme severe sau de apariție a șocului anafilactic. Pe baza diagnosticului stabilit, va putea fi instituită o terapie țintită, în concordanță cu principiile medicinei de precizie”, declară prof. dr. Carmen Bunu-Panaitescu, coordonator al compartimentului.

Compartimentul cuprinde șase paturi, dotarea primelor două saloane cu echipamente medicale de urgență fiind realizată prin proiectul „AlergoSafe” susținut financiar de Clubul Rotary Timișoara. Deschiderea compartimentului timișorean în condițiile actuale în care – conform statisticilor – există o creștere a prevalenței bolilor alergice, datele arătând că tot al patrulea european are o afecțiune alergică, era absolut necesar pentru a asigura pacienților accesul la servicii medicale de calitate.

Compartimentul se adresează pacienților adulți și oferă servicii în regim de spitalizare de zi, în baza unui bilet de trimitere, serviciile fiind decontate prin CAS. Pacienții neasigurați și cei care doresc acces mai rapid, în afara programului decontat prin CAS, pot beneficia de aceste servicii contra cost.

În România, centre similare mai există la București, Cluj și Iași.