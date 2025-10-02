Se caută constructor pentru sensurile giratorii definitive de pe drumul Timișoara – Giroc

Consiliul Judeţean Timiş a scos la licitație lucrările de modernizare a două intersecții pe drumul județean DJ 595, în zona fostei unități militare din comuna Giroc. Este vorba despre intersecțiile DJ 595 cu strada Jupiter și cu Bulevardul Soarelui, lucrări incluse în lista de investiții pe anul 2025 a județului Timiș.

Procedura de achiziție publică a fost lansată în SEAP, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 octombrie, ora 15, anunţă administraţia judeţeană.

„Transformarea actualelor girații temporare este necesară pentru siguranța și fluidizarea traficului pe una dintre cele mai aglomerate artere de intrare și ieșire din Timișoara. Am avut mai multe întâlniri cu primarul comunei Giroc pe acest subiect, să vedem care sunt cele mai bune soluții legate de traficul pe drumul care leagă Timișoara de Giroc. Chiar înainte de a prelua mandatul de președinte al Consiliului Județean Timiș am știut că aceste intersecții trebuie să fie o prioritate”, a declarat președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

Durata de execuție este estimată la trei luni de la emiterea ordinului de începere, iar valoarea totală a investiției se ridică la 7.345.409 lei, fără TVA.