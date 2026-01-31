Scrisoare deschisă: „Vrem competiție reală la șefia Parchetelor”

Peste 30 de organizații civice au semnat o scrisoare deschisă adresată magistraților, autorităților statului și Președintelui României în contextul procedurii de selecție pentru funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procuror-șef adjunct al DNA și procuror-șef și procuror-șef adjunct al DIICOT.

Prin această scrisoarea deschisă, semnatarii au cinci revendicări:

1.Susțin necesitatea unei competiții reale pentru funcțiile de conducere din parchete.

„Încurajăm toți magistrații care îndeplinesc condițiile legale și profesionale să se înscrie în procedura de selecție pentru funcțiile de conducere ale parchetelor.

O competiție autentică, cu mai mulți candidați, reprezintă o condiție esențială pentru credibilizarea actului de justiție, consolidarea încrederii publice, diminuarea suspiciunilor persistente privind influența politică asupra parchetelor.

Subliniem că existența în competiție doar a actualilor șefi de parchete accentuează percepția publică potrivit căreia aceste instituții sunt controlate sau capturate de grupuri de interese politic infracționale.

Lipsa competiției reale compromite legitimitatea procedurii și afectează grav imaginea independenței justiției.”

2. Condamnă intimidarea magistraților care intenționează să candideze.

„Condamnăm ferm orice tentativă de intimidare, descurajare sau presiune exercitată asupra magistraților care intenționează să candideze pentru funcțiile de conducere din parchete. Este inacceptabil ca persoane aflate în poziții de conducere să utilizeze autoritatea instituțională, influența profesională sau mecanisme informale de putere, pentru a limita artificial competiția, pentru a induce teama de represalii sau pentru a menține un control nelegitim asupra procesului de selecție. Astfel de practici viciază competiția, afectează grav încrederea publică și sunt incompatibile cu principiile statului de drept.”

3. Condamnă hărțuirea și discreditarea magistraților care s-au poziționat critic.

„Condamnăm, de asemenea, hărțuirea profesională, manipularea și discreditarea publică a magistraților care, în mod legitim, s-au poziționat critic față de capturarea justiției de către rețele de influență politică, față de derapajele din interiorul sistemului judiciar sau împotriva utilizării funcțiilor de conducere în scopuri politice sau de grup. Este inadmisibil ca exprimarea unor poziții critice, argumentate conform statutului magistratului să fie sancționate prin marginalizare profesională, blocarea accesului la funcții sau stigmatizare publică. Astfel de conduite creează un climat de teamă și autocenzură incompatibil cu o justiție independentă.”

4. Solicită implicarea activă a Președintelui României.

Solicităm Președintelui României să își exercite rolul constituțional în mod activ, responsabil și ferm în cadrul procedurii de desemnare a conducerii parchetelor.”

Atragerea atenției asupra derapajelor existente, spun semnatarii, este necesară în contextul în care:

unii șefi ai justiției și-au depășit limitele legale;

au acționat politic, în sprijinul unor grupuri de influență;

au generat un adevărat fenomen de eliberare și protejare a marilor corupți, intensificând percepția că există o protecție generalizată față de aceștia;

au formulat amenințări sau presiuni la adresa reprezentanților altor puteri ale statului ori a organizațiilor civice neguvernamentale

5. Solicită transparență în procedura de selecție.

„Solicităm asigurarea unei transparențe reale și verificabile în procedura de selecție a șefilor de parchete prin publicarea pozițiilor exprimate de membrii comisiei de selecție organizate la nivelul Ministerului Justiției chiar dacă opinia acestora este doar consultativă. Dincolo de retorica publică a actualului ministru de justiție, conform legii 303/2002 decizia de selecție a șefilor de parchete îi aparține, aceasta aducând după sine o responsabilitate politică evidentă”.

Semnatarii scrisoarii deschise reamintes că, în procedurile anterioare, aceste avize au fost lipsite de relevanță reală, decizia finală aparținând exclusiv ministrului justiției, ceea ce a transformat o procedură profesională într-o decizie eminamente politică.

„Justiția nu poate fi credibilă fără competiție reală, fără protejarea magistraților independenți și fără transparență instituțională. Statul de drept nu este un dat, ci o construcție care trebuie apărată constant”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

Semnatarii scrisorii sunt: Inițiativa Timișoara, Inițiativa România, Corupția ucide, Reset, Agent Green, Rezistența civică Galați, Grupul pentru Dialog Social, Asociația Codrii Iașilor, Societatea Timișoara, Asociația Civică Tineri Liberi din Timișoara, Împreună pentru A8, Asociația Civica, Fundația Eco-Civica, #activAG Pitești, VeDem Just, Valea Jiului Society, Asociația Eco Civic Gork, Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană ICDE, Voluntari în Europa, Asociația MEA (Media, Educație și Activism), #Rezistența, Centrul pentru Inovare Publică, Freedom House România, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Fundația Greenpeace România, Ondine Gherguț – Jurnalist de investigație, Asociația Institutul Social Valea Jiului, Asociația Umanitară Kandila, Asociația pentru Educație și Cultura Eminens, Asociația De Pe Vale Petroșani, Asociația Bankwatch România, Asociația Declic, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei și Asociația Ploiești pentru oameni.