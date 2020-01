Scrisoare deschisă împotriva unui membru Plus Timiş, trimisă în numele unui fost membru, decedat între timp

„Am citit cu mare dezamăgire articolul apărut în presă despre scrisoarea deschisă a unui membru Plus Timiș, legat de candidatura domnului Marian Constantin Vasile și considerăm necesar să venim cu câteva precizări”, transmite Vlad Boldura, de la Plus Timiş, în numele coordonatorilor regionali.

Persoana de la care s-a primit e-mailul, Ghizela Neaga, spune Vlad Boldura, a fost membru Plus, dar este decedată. „Ne pare rău pentru această situație creată familiei și dorim să aflăm cine s-a folosit de această adresă de e-mail. Vom urma toate procedurile pentru a afla adevărul din spatele acestei povești și dezinformări. Oricine are informații relevante ne poate ajuta. Luăm în calcul, împreună cu familia doamnei, să sesizăm și organele abilitate pentru elucidarea modului și găsirea vinovatului sau a vinovaților care au acționat sub identitate falsă”, anunţă Vlad Bodura.

Candidatura lui Marian Constantin Vasile la Primăria Municipiului Timișoara, transmite Plus Timiş, este, de asemenea, o informație trunchiată: „În acest moment, alegerile interne din cadrul filialei Plus Timiș sunt în curs de desfășurare. E inoportun să putem spune cine este candidatul la Primăria Municipiului Timișoara, din moment ce Plus Timiș nu are încă un candidat desemnat.”

„Condamnăm ferm practicile de tipul folosirii identității unui fost membru decedat pentru a influența această cursă, indiferent de direcție”, mai transmit oficialii Plus Timiş.

Într-o scrisoare deschisă trimisă azi presei, semnată „Ghizela Neaga”, de la Plus Timiş, se exprimă nemulţumirea faţă de cooptarea în partid a fostului liberal Marian Constantin Vasile şi faţă de candidatura acestuia la Primăria Timişoara.

Marian Vasile cataloghează acuzaţiile ca pe o încercare de calomniere a sa.