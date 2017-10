Scriitori din zece țări vin la Timișoara, la Festivalul Internațional de Literatură

La finalul lunii octombrie, peste 20 de scriitori din zece țări sosesc la Timişoara, la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, ajuns la cea de a VI-a ediție. Vor avea loc lecturi publice, dezbateri, dialoguri ale scriitorilor invitați cu cititorii.

Anul acesta, Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara La Vest de Est / La Est de Vest” (FILTM) nu va dura nu trei zile, ca la ediţiile precedente, ci patru, şi include un maraton de poezie şi un meci de box literar („cum nu s-a mai văzut pe la noi”, spun organizatorii), în care nume importante ale literaturii europene vor sta față în față cu cititorii.

FILTM va fi organizat în perioada 25 – 28 octombrie, în Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timișoara şi în Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara.

Miercuri, 25 octombrie, începând cu ora 18, în Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timișoara, iubitorii de literatură din Timișoara au șansa de a se întâlni cu doi dintre cei mai importanți scriitori români ai momentului: prozatoarea Gabriela Adameșteanu, cea mai tradusă autoare română contemporană, și Ion Vianu, un scriitor care își împarte destinul între Elveția și România, unul dintre cei mai buni medici psihiatri români din a doua jumătate a secolului XX, astăzi, una dintre cele mai plăcute surprize ale literaturii anilor 2000. Tema dezbaterii la care participă cei doi scriitori, moderați de scriitoarea timișoreană Adriana Babeți, este Istoria, între memorie și ficțiune.

Joi, 26 octombrie, de la ora 18, tot în Sala Barocă a Muzeului de Artă din Timișoara, organizatorii FILTM îi așază față în față pe Serhii Jadan, cunoscut poet ucrainean, un veteran al Euromaidanului, alături de prozatorul german de origine poloneză Matthias Nawrat, Tatiana Țîbuleac, din Republica Moldova, autoarea unuia dintre cele mai bune romane apărute în 2016, și pe Dan Lungu, cel mai tradus scriitor român din noua generație. Amfitrionul serii este jurnalistul Cristian Pătrășconiu, iar tema dialogului este Istoria: o poveste de familie.

Cea de a treia seară a FILTM, vineri, 27 octombrie, le propune cititorilor timișoreni întâlnirea cu zece nume de primă mărime ale poeziei europene de astăzi, în cadrul unui maraton, moderat de poetul Robert Șerban, în Sala Mare Teatrului Național din Timișoara. La eveniment participă Robert Simonisek, din Slovenia, Erdős Virág (Ungaria), Tanja Stupar-Trifunović (Bosnia și Herțegovina), Jovan Zivlak (Serbia), Jacek Dehnel (Polonia) și, din România, Eugen Bunaru, Slavomir Gvozdenovici, Ana Dragu, Costel Stancu şi Domnica Drumea.

Ultima seară a ediției din acest an a FILTM, sâmbătă, 28 octombrie, aduce la Timișoara un format inedit: este vorba despre Literary Death Match, proiect de succes care a fost itinerat în întreaga lume.

„Gândit sub forma unui «meci de box», Literary Death Match își propune să confrunte pe scenă patru autori care citesc din creațiile proprii, pentru fi apoi evaluați de un juriu. După prima rundă, rămân în ring doi competitori pentru care amfitrionul proiectului, Adrian Todd Zuniga, propune o probă secretă. În urma celei de a doua confruntări, este ales câștigătorul – desigur, alegerea unui câștigător este doar un pretext pentru a testa noi formule prin care literatura poate să rămână actuală pentru noile generații de cititori”, spune Raluca Selejan, una dintre organizatoarele FILTM.

Scriitorii care intră în ring la Timișoara sunt: V. Leac, Cosmina Moroșan, Livia Ștefan și Vlad Drăgoi, iar lista juraților îi reunește pe scriitorii Mircea Mihăieș și Marcel Tolcea, alături de Gianina Corondan.

„Din 2016 nu mă mai mir că va fi și ediția a VI-a, a VII-a, a VIII-a și așa mai departe, întrucât atunci am fost sigur-sigur că Timișoara va câștiga competiția pentru titlul de Capitală Culturală a Europei în 2021. Și nu am ratat niciun prilej să fac public, cu mult înainte de anunțarea rezultatului, convingerea mea și argumentele care mă determinau să… încremenesc în ea. Minunile ne sunt la îndemână. Nu ține decât de noi să le „prindem” și să le perpetuăm. Să le împărtășim cu semenii noștri. Să ne bucurăm laolaltă de ele”, declară Robert Șerban, președintele FILTM.