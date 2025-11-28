„Scrie-ți povestea prin sport, un desen mural cu David Popovici, la Timișoara

Asociația E.D.I.T., alături de Raiffeisen Bank România, lansează în această săptămână muralul „Scrie-ți povestea prin sport”, dedicat campionului olimpic și mondial David Popovici. Lucrarea, realizată de Sweet Damage Crew pe o suprafață de aproximativ 400 mp pe strada Simion Bărnuțiu nr. 29 din Timișoara, face parte din proiectul de revitalizare urbană Outline Streetart și duce mai departe, la nivel național, mesajul de promovare a sportului, disciplinei și motivației necesare performanței, precum și al încrederii în propriul potențial.

„Muralul devine un nou punct de referință pentru Timișoara, amplificând acest mesaj și aducând în prim-plan rolul sportului în dezvoltarea noilor generații. Vizibil dintr-o zonă intens circulată, acest proiect își propune să inspire trecătorii prin portretul unuia dintre cei mai apreciați sportivi români ai momentului, recunoscut la nivel mondial”, transmit realizatorii proiectului.

David Popovici este una dintre cele mai importante personalități ale sportului mondial și una dintre vocile cele mai puternice ale sportului românesc. Performanțele sale, alături de disciplina și perseverența cu care se dedică fiecărui obiectiv, îl transformă într-un model pentru generațiile viitoare, motivând tinerii să își urmeze pasiunile. Acesta transmite că îi încurajează pe toți copiii și tinerii din România să descopere sportul ca pe o sursă de energie și să își urmeze cu încredere visul în orice domeniu aleg.

Realizat de artistul stradal Recis, membru Sweet Damage Crew, împreună cu trei asistenți, muralul a prins contur în 15 zile de lucru intens. Compoziția sa pune în scenă ideea de sport ca disciplină, efort și progres, reflectând parcursul prin care poate trece orice tânăr în drumul către performanță. Lucrarea este o recunoaștere a motivației, consecvenței și dedicării, valori pe care David Popovici le reprezintă în mod autentic. „Arta, în esență, este o formă sinceră de exprimare, indiferent de domeniul sau aria de activitate. În anumite situații, ea poate deveni o fereastră către viitor, capabilă să inspire generațiile următoare. În acest context, lucrarea își propune să omagieze reușitele sportive ale lui David, surprinzând emoția și intensitatea momentului într-o manieră artistică ce oferă privitorului posibilitatea unei antiteze vizuale prin suprapunerea subiectului central în diferite ipostaze”, spune Recis.

„Suntem conștienți că doar prin educație putem schimba societatea în bine, iar arta stradală are puterea să educe, dar și să inspire prin mesaj și povestea din spate. Credeam că mesajul și povestea lui David merită să fie spuse cât mai multor tineri din toată România”, declară Liviu Zorilă, președintele Asociației EDIT şi fondator Outline Streetart Festival.

Outline Streetart este un proiect al Asociației E.D.I.T. care transformă spațiile urbane în spații de dialog, educație vizuală și motivație. Muralul dedicat lui David Popovici, aprobat de Primăria Municipiului Timișoara, este un proiect artistic care îi încurajează pe tineri să-și descopere propriul potențial și să facă sport.

Proiectul a fost realizat cu susținerea Raiffeisen Bank România, care continuă să investească în inițiative ce promovează tinerii, educația și sportul ca forme de dezvoltare personală și comunitară.