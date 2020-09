Şcolile din Sânnicolau, dotate de Primărie cu termoscanere şi lămpi UV

Pentru ca anul școlar să înceapă, la Sânnicolau Mare, în siguranță, date fiind condiţiile epidemiologice actuale, Primăria a achiziţionat, pentru toate şcolile din oraş, termoscanere, lămpi UV, dozatoare de dezinfectant, măşti reutilizabile. De asemenea, a investt în sisteme de predare online.

Primăria Sânnicolau Mare anunţă că a achiziționat, pentru şcolile din oraş, termoscanere care înregistrează automat temperatura corporală pentru a evita formarea cozilor și aglomerația, așa cum se întâmplă în locurile unde triajul se face cu termometru de mână.

Tot din fonduri alocate de Primărie a fost suplimentat numărul de chiuvete și au fost montate dozatoare cu dezinfectant atât la intrările în unitățile de învățământ, cât și în fiecare sală de clasă. Pentru dezinfectarea profesionistă a spațiului, școlile au primit din bugetul local 60 de lămpi cu ultraviolete, după modelul celor existente în spitale, care omoară viruși și bacterii atât din aer, cât și de pe suprafețe.

De asemenea, Primăria Sânnicolau Mare a investit și în sisteme de predare online, fiecare clasă din școlile din oraş fiind dotată cu camere de luat vederi și infrastructura necesară transmisiunilor online.

Elevii din Sânnicolau Mare vor primi, de asemenea, câte cinci măști reutilizabile, marcate cu zilele săptămânii, măsură luată de autorităţi pentru a descuraja copiii să folosească aceeași mască mai multe zile la rând. Măști gratuite vor primi și cadrele didactice și personalul auxiliar din şcolile din oraş.

„Timp de trei săptămâni înainte de începerea anului școlar, alături de conducerile unităților de învățământ, am lucrat și am pus la punct, în detaliu, organizarea procesului educațional în condiții de pandemie. Educația a fost întotdeauna o prioritate pentru mine, așa că nu consider că am făcut ceva deosebit, ci doar le-am oferit copiilor și cadrelor didactice standardele cu care i-am obișnuit în ultimii 12 ani. Încercăm să mediatizăm condițiile din școlile sânmiclăușene deoarece circulă multe știri și postări despre neregulile din unitățile de învățământ românesc, lucru care spulberă încrederea oamenilor în educație. Sper să fim un model pozitiv pentru alte localități, să arătăm că se poate”, spune primarul Dănuț Groza.