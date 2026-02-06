„Școala Mică” din Plopi, va fi reabilitată şi transformată în grădiniţă

Primăria Municipiului Timișoara, prin Administrația pentru Sănătate și Educație, a finalizat documentația tehnică necesară pentru a reabilita aşa-numita „Școala Mică” din cartierul Plopi. Clădirea este în prezent neutilizată și degradată, însă după modernizare va găzdui Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 și va asigura locuri suplimentare pentru preșcolarii din zonă.

„Am accelerat, în ultimii ani, investițiile în educație, inclusiv în infrastructura din cartiere, pentru că știm cât de greu le este părinților să găsească un loc pentru copii aproape de casă. Acum, în Plopi, transformăm o clădire nefolosită și degradată într-o grădiniță modernă pentru aproximativ 60 de copii. Prin astfel de investiții, ne asigurăm că toți copiii, indiferent de zona în care locuiesc, beneficiază de șanse egale la educație”, declară viceprimarul Ruben Lațcău.

Proiectul Municipalității prevede transformarea clădirii într-o grădiniță modernă, care să ofere mai multe locuri pentru preșcolarii din zona Plopi. Documentația tehnico-economică, faza DALI, urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local.

Investiția Primăriei Municipiului Timișoara include consolidarea structurii de rezistență a clădirii, izolarea termică a pereților, înlocuirea tâmplăriei și modernizarea instalațiilor electrice, sanitare și termice. Pentru reducerea consumului de energie și a costurilor de funcționare, proiectul prevede instalarea a două pompe de căldură și a unui sistem de ventilare a aerului cu recuperare de căldură, panouri fotovoltaice și iluminat LED. Totodată, vor fi amenajate spațiile destinate activităților în aer liber, iar grădinița va fi dotată cu mobilier și echipamente moderne, adaptate nevoilor copiilor.

Valoarea totală a investiției se ridică la peste 10 milioane de lei (inclusiv TVA), dintre care aproape 6 milioane reprezintă costuri pentru construcție și montaj. Durata de implementare a proiectului este estimată la 24 de luni.