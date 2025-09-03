Școală de vară în limba germană, la Universitatea Politehnica Timișoara

Biblioteca Universității Politehnica Timișoara Școala de vară în limba germană, un eveniment educațional și cultural destinat studenților din țară și din Germania, Ungaria, Serbia, Slovacia şi Cehia. Tema şcoli de vară este „Dubla monarhie austro-ungară și moștenirea ei din Timișoara”.

Evenimentul, aflat la a doua ediţei, are loc în perioada 2-4 septembrie. Acesta este organizat de Facultatea de Științe ale Comunicării a Universității Politehnica Timișoara, în colaborare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD), înfiinţat la UPT în urmă cu 33 de ani.

Școala de vară în limba germană are ca temă, în acest an, „Dubla monarhie austro-ungară și moștenirea ei din Timișoara”. Studenții înscriși vor participa la diverse activități în limba germană – prelegeri, prezentări, vizite la muzee, tururi ghidate și ateliere interactive. Programul cuprinde și un tur al Timișoarei, în cadrul căruia participanții vor vizita locuri importante ale capitalei Banatului, pentru a înțelege mai bine influența pe care a avut-o monarhia austro-ungară asupra dezvoltării orașului. Această epocă nu a modelat doar istoria și dezvoltarea orașului, ci a îmbogățit și viața spirituală și culturală, regăsindu-se în modernizarea arhitecturii, a dezvoltării orașului pe plan educațional și cultural, făcând din Timișoara o punte spre valorile și culturile europene.

În afara cadrelor didactice de la Facultatea de Științe ale Comunicării, activitățile didactice sunt susținute de Joachim Crass, lector DAAD din Sibiu, Simona Lobonț, de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, și Petr Lunara, de la Universitatea Masaryk din Brno (Cehia).

Școala de vară în limba germană la Universitatea Politehnica Timișoara – iniţiată de Rick Kiessling, lector DAAD – este deschisă studenților de la toate specializările și le oferă acestora o platformă de dialog și de colaborare interculturală.