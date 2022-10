Scandal public în jurul afişului MUIEre

În presă au apărut, în ultimele zile, mai multe articole care critică posterul MUIEre, al artistei Ana Petrovici-Popescu, parte din expoziția On Her Side | De partea ei, organizată de Asociația Culturală Contrasens. Reprezentanţii asociației susţin că acest scandal iscat în jurul afişului arată modul în care arta contemporană ajunge să fie aruncată într-o discuție politică despre banii publici, atunci când vorbește despre un subiect atât de sensibil, precum cel al violenței.



Pe posterul MUIEre apar cuvintele: muie-ret, muie-rie, muie-rime, muie-ros şi muie-reşte. După izbucnirea scandalului în spaţiul public, artista Ana Petrovici-Popescu a făcut câteva precizări, menţionând că nu a primit bani pentru a-l realiza, singura cheltuială rămasă în grija organizatorului, Asociatia Culturala Contrasens, a fost printarea lui.

Despre compoziţia lucrării, spune că a folosit cuvântul Muiere și familia de cuvinte „despărțite corect în silabe pentru a sublinia caracterul depreciativ la adresa femeii și nu am abordat etimologia cuvântului (din lat. Mulier) ci explicațiile din Dex: Prostituată; depr. Femeie cu apucături urâte; cață; mahalagioaică. /<lat. mulier, ~eris, . 4 (Înv; îs) ~ slobodă MUIÉRE1, muieri, s. f. (Popular, uneori peiorativ) Femeie., femeie măritată (cu o nuanță optimistă în Muntenia, cu una peiorativă în Moldova [Lat. Mulierem]. Am scris familia de cuvinte din jurul cuvântului muiere (cuvinte explicate către organizator pe pagina lor de Facebook) pe foi de tort pentru a arăta că aceste forme de exprimare au fost îndulcite de către societate pentru ca apoi să fie normalizate. Am folosit acest cuvânt vechi pentru a evidenția faptul că și în zilele noastre noțiunea de femeie poate fi folosită în sens negativ, un exemplu ar fi atunci când un bărbat este comparat cu o femeie ca modalitate de jignire social acceptată. Mai mult, fontul creat pentru a evidenția ideea de baza, vine din zona comunicării non-verbale prin care o persoană indiferent de gen este jignită fără a i se adresa un cuvânt.”

Despre cei scandalizați de afișul său despre violența limbajului la adresa femeii, Ana Petrovici-Popescu spune că dovedesc faptul că înțeleg că acest cuvânt conține o jignire îndreptată către femeie, „însă au dorit să denatureze și să trunchieze ideea afișului, folosindu-l în lupta politică locală și în același timp reacționând cu violenţă verbală asupra propriei mele persoane, jignindu-mă și instigând la violenţă asupra mea, în articole apărute în presa din Timișoara și în postări pe Facebook. Mesajul denaturat din presă și de pe Facebook nu se adresează timișorenilor, Timișoara fiind unul dintre orașele mele preferate! Este un afiș care pune problema modului în care femeia este văzută în societatea românească. Mi-aș dori ca aceste răspunsuri virulente și rapide să fie și în cazul violenței domestice, a violenței asupra minorilor sau a traficului de persoane.”

Afișul a fost selecționat de o comisie formată din cinci profesioniști din mediul academic, din 127 de propuneri primite pe open-call. „Este un produs vizual de calitate și răspunde temei formulate prin apel – transmite Asociația Culturală Contrasens. Arta este fascinantă fiindcă poate deschide dialoguri. Acest schimb de informații despre artă și cultură este fix ce ne dorim de câțiva ani încoace, prin toate eforturile noastre de a organiza expoziții, ateliere, filme, publicații și lecții de artă contemporană. Un spațiu comun, unde toată lumea este invitată și încurajată să descopere, să observe și să analizeze critic lucrări de artă sau concepte.”

Expoziția On Her Side | De partea ei, produsă de Asociația Culturală Contrasens, este finanțată de Administrația Fondului Cultural Național, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Timiș și Centrul de Proiecte Timișoara, pe concurs de proiecte 2022, are o miză socială și dezbate subiectul violenței de gen și a ciclului de abuz asupra femeilor.

„Am lucrat în ateliere de pregătire cu peste 200 de femei care au experimentat violența. Am susținut prin proiect producția a 31 lucrări noi de artă contemporană și am susținut 29 de artiști contemporani. Lucrările artiștilor îți spun în față că se practică violența în varii feluri, că e vorba de multă violență în jurul nostru și că există această problemă în societate, o societate în care multe femei victime se tem și le e rușine să vorbească despre acest subiect!”, mai spun reprezentanţii asociaţiei.

Artiștii prezenți în expoziție sunt: Ana Adam, Liliana Basarab, Irina Botea Bucan, Ciprian Chirileanu, Claudiu Cobilanschi, Suzana Dan, Jon Dean, Simona Homorodean, Pusha Petrov, Lea Rasovszky, Renée Renard, Ioana Stanca și Iulia Toma.

Expoziția de la Centrul de Proiecte Timișoara este completată de o expoziție de afișe prezente în Piața Unirii, realizate de Florin Arhire, Grupul Balamuc, Oana Barbonie, Benedek Levente, cultatum, Maks Graur, Loredana Ilie, Evelyne Krall, Cynthia Loris, Raluca Paraschiv, Ana Petrovici-Popescu, George Roșu, Denis Sulințan, Sabina Suru, Jaakko Tikkanen, Andrei Tudose și Ioana Trușcă.

Expoziția, curatoriată de Dana Sarmeș și Simona Constantin, poate fi vizitată în perioada 1 – 30 octombrie, la Centrul de Proiecte Timișoara și în Piața Unirii, de marți până duminică, între orele 10- 20. Intrarea este liberă.