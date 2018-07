Şase seri cu filme în aer liber, la Caravana TIFF ajunsă la Timișoara

Caravana TIFF, ajunsă anul acesta la cea de-a 9-a ediție, revine la Timișoara, între 24 şi 29 iulie, cu şase filme multi-premiate.

Serile de cinema în aer liber la Timișoara vor fi deschise marţi, 24 iulie, de Charleston, filmul verii. Un cocktail pop condimentat cu umor negru și melodramă, care s-a bucurat de o premieră mondială în competiția oficială de la Locarno, Charleston este debutul în lungmetraj al regizorului Andrei Crețulescu. Filmul urmărește povestea unui triunghi amoros și îi aduce pe marele ecran, în rol principal, pe actorii Șerban Pavlu, Radu Iacoban și Ana Ularu.

Miercur, 25 iulie, aflăm că Banii sunt bani/ Money’s Money. Thriller-ul regizat de Géla Babluani, regizorul premiat în 2006 la Sundance pentru 13 Tzameti, urmărește aventura unui jaf care schimbă viețile a trei tineri infractori.

Controversatul Foxtrot, un „studiu temerar despre durere și ce-nseamnă să pierzi pe cineva apropiat”, cum îl caracteriza Los Angeles Times, invită la introspecție și transformă un subiect foarte sensibil pe plan local într-o puternică metaforă universală despre război. Povestea multi-premiată inspirată de conflictul israeliano-palestinian, care a deschis ce-a de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, va fi proiectată la Timișoara joi, 26 iulie.

Vineri, pe 27 iulie, timișorenii îl vor cunoaște pe Caisă. În documentarul de debut al regizorului Alex Mavrodineanu, un antrenor de box care s-a jurat că nu mai profesează se răzgândește atunci când întâlnește un tânăr sportiv foarte talentat. România neîmblânzită, în regia lui Tom Barton-Humphreys, este documentarul care prezintă frumusețea sălbatică a României într-o manieră complexă și autentică. Realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence şi narat de Victor Rebengiuc, filmul este o producţie inedită, filmată pe parcursul unui an întreg. Cei peste 20 de cameramani implicaţi în filmarea documentarului au parcurs mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietăţilor pentru supravieţuire. Producția va fi proiectată sâmbătă, 28 iulie.

Ultima seară a Caravanei TIFF încheie seria de proiecții în aer liber, cu Vara lui 1993/ Summer 1993. Debutul autobiografic al regizoarei catalane Carla Simón, urmărește povestea sensibilă a unei fetițe de şase ani, nevoită să se adapteze noii sale vieți, în sânul unei alte familii, după dispariția mamei sale. Filmul a fost proiectat în secțiunea Generation Kplus în cadrul Festivalului de Film de la Berlin, unde a și câștigat premiul pentru Cel mai bun lungmetraj.

În fiecare seară, proiecțiile încep de la ora 21.45, la Grădina de Vară Capitol. Iubitorii de film vor avea acces gratuit la toate evenimentele incluse în program.

Caravana Filmelor TIFF este un proiect organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Romanesc, cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei. Pe paln local, evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara şi al Filarmonicii Banatul.