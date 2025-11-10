Sărbători de iarnă, la Conacul Mocioni

Anul acesta sărbătorile de iarnă vor fi organizate şi la Conacul Mocioni, în cadrul unui demers al Asociația My Banat şi Consiliului Județean Timiș, care aduce comunitatea locală în prim-plan și revitalizează patrimoniul rural bănățean.

Astfel, între 28 noiembrie și 1 decembrie, la Conacul Mocioni vor avea loc primul Târg de Crăciun al producătorilor locali, concerte de colinde susţinute de locuitorii satelor din împrejurimi, ateliere interactive cu meșteșugari locali și gastronomie tradițională locală, expoziții de fotografie și etnografie și tururi ghidate la Conac.

Localitățile care participă la acest proiect sunt Foeni, Ghilad, Otelec, Livezile, Giera, dar şi localitatea Sărcia din Republica Serbia, iar proiectul vizează construirea unui ecosistem cultural local în care Conacul Mocioni este valorizat în raport cu oamenii locului, nu ca obiect-spațiu gol, ci ca element catalizator al energiilor și creativității locale. Aducând la un loc mici producători, artizani, meșteșugari și vizitatori, Conacul se dorește să devină un reper pentru turismul cultural bănățean.

Activitățile din cadrul proiectului, spun organizatorii, au debutat în luna octombrie prin întâlniri cu membrii comunităților locale pentru identificarea producătorilor locali activi, a meșteșugarilor și femeilor specializate în gastronomie, cu scopul de a crea o rețea de servicii destinate vizitatorilor sau turiștilor. Ulterior această bază de date va fi pusă la dispoziția operatorilor de turism locali și internaționali, pentru promovare. Folosind diversitatea etnică a zonei și specificul Sărbătorilor de iarnă, proiectul își propune să identifice și să salveze rețete și povești de gastronomie locale vechi. O parte din produsele locale vor fi pregătite de către localnici pentru a fi servite cu ocazia Târgului de Crăciun la Conac, pe care organizatorii îl doresc eveniment tradițional și la care vor lua parte atât producători locali din comuna Foeni, cât și meșteșugari și artizani invitați din comunele învecinate.

Activitățile din cadrul proiectului și atelierele vor face obiectul unor documentări foto și video, iar rezultatele acestei documentări se vor materializa într-un clip de promovare a patrimoniului local și o expoziție de fotografie la Conac. De asemenea, se vor realiza materiale promoționale cu rețetele locale identificate, cu meșteșugurile și persoanele de contact pentru acestea.

Promotoare a călătoriilor sustenabile ca mod de a călători responsabil, Asociația My Banat pune accent pe faptul că Foeni este una dintre localitățile timișene care beneficiază de legături feroviare zilnice și transport metropolitan care o leagă permanent de Timișoara și pune la dispoziție celor interesați detalii privind transportul spre destinație. Astfel, între Timișoara și Foeni există o linie de transport metropolitană ce face legătura zilnic între localități. Linia de autobuz M39 are punct de plecare în Calea Șagului (Piața Veteranilor), orarul fiind disponibil la acest link. Pe aceeași direcție circulă zilnic mai multe trenuri din Timișoara. Trenul pe ruta Timișoara C.E.T. – Cruceni este operat de Regio Călători după orarul accesibil aici.

Programul detaliat al evenimentelor din perioada 28 noiembrie – 1 decembrie la Conacul Mocioni va fi anunțat în data de 14 noiembrie, pe www.mybanat.ro și prin intermediul Compartimentului pentru dezvoltarea turismului și evenimente din cadrul Consiliului Județean Timiș, partener în derularea evenimentului.

Sărbători de iarnă la Conacul Mocioni este un proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura 2025.

Construit în 1750, Conacul Mocioni are o istorie bogată și a trecut prin numeroase transformări. De-a lungul timpului, a fost utilizat inadecvat, servind ca depozit de cereale, baie comunală, brutărie, discotecă, cămin cultural și grădiniță, ceea ce a afectat integritatea clădirii. Reabilitarea a urmărit păstrarea autenticității arhitecturale și punerea în valoare a componentelor de patrimoniu. Lucrările au inclus consolidarea structurală a clădirii și refacerea elementelor decorative. Conacul Mocioni din Foeni și-a redobândit strălucirea de odinioară, devenind, din primăvara acestui an, un spațiu cultural și de patrimoniu, cu un rol important în dezvoltarea culturală și turistică susținută de Consiliul Județean Timiș.