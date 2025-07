Sărbători culinare la Povergina, în cadrul Zilelor patrimoniului local

Asociația My Banat şi Asociația Biserici Înlemnite organizează o sărbătoare culinară la Povergina, în cadrul Zilelor patrimoniului local. Bisericuța de lemn din localitate revine la viață alături de membrii comunității locale.

În săptămâna 2 1 – 27 iulie, la Povergina are loc cel de-al patrulea atelier interdisciplinar din cadrul proiectului de cercetare și conservare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” intitulat „Școala de conservare a patrimoniului cultural din lemn – Povergina 2025”.

În această săptămână se lucrează la montarea turnului-clopotniță exterior al bisericii, au loc ateliere de confecționare a șindrilei din stejar cu horj, se consolidează tencuiala de pământ a bisericii și se vor experimenta tehnici tradiționale de realizare a împrejmuirilor locale din țambre de salcâm crăpate manual. Acest atelier-școală se adresează în primul rând studenților, în special celor de la Arhitectură, invitați să înțeleagă mai bine valorile patrimoniul cultural din lemn precum și problemele din domeniu. Sunt invitați, de asemenea, specialiști consacrați din domenii conexe patrimoniului din lemn din țară, precum și colegi arhitecți din străinătate.

Biserica de lemn din Povergina datează din 1783, iar istoria ridicării ei spune că un localnic pe nume Ion Medescu, găsind o comoară, a hotărât drept mulțumire să ridice o biserică de lemn în cimitirul satului. Distrusă de un incendiu în martie 2015, Biserica din Povergina are hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” și este, în prezent, monument istoric național.

În cadrul evenimentului vor avea loc şi Sărbătorile culinare la Povergina, duminică, 27 iulie, de la ora 11, la Biserica de lemn din localitate, Vizita ghidată şi prezentarea proiect vor fi urmate de de un brunch și de întâlniri cu membrii comunității locale. În meniu, anunţă organizatorii, sunt mâncăruri locale: pâine coaptă în țăst, brânză de oaie şi de vacă, salată de vinete, ouă de casă fierte, slănină, pâine cu untură și boia, legume de sezon – roșii, ardei şi ceapă, porumb fiert. Ca feluri principale vor fi preparate ciorbă de fasole verde cu smântână şi papricaș cu cartofi și carne de porc, iar ca desert: plăcintă cu brânză, cu măr, cu foi de miere, foi de napolitană cu caramel şi miere de albine de la producători locali. Băuturile servite vor fi: lapte rece din cârceag şi ceai rece de mentă.

În caz de ploaie, anunţă organizatorii, activitățile se vor muta într-un spațiu protejat.

Proiectul este finanțat de Ordinul Arhitecților din România, Sesiunea de finanțare din timbrul de arhitectură, toamnă 2024 și The King’s Foundation. Parteneri în organizarea evenimentului sunt Arhiepiscopia Timişoarei, Mitropolia Banatului, Primăria Făget, Institutul Național al Patrimoniului, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica Timișoara, TVR Timisoara, Radio Trinitas, Akademie der Bildenden Künste in Wien , Iinstitute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia.