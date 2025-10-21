Şapte noi medalii de aur pentru dansul sportiv timişorean

Clubul Sportim Dance Timişoara a reușit o performanță istorică, la Cupa României la Dans Sportiv 2025: şapte medalii de AUR, confirmând din nou statutul de club de top în România.

Cupa României la Dans Sportiv 2025 a avut loc la sfârşitul săptămânii, la Craiova, în organizarea Clubului Katamis şi a Fabricii de Dans, prin Cătălin Safta, sub egida Federației Române de Dans Sportiv și a Agenției Naționale pentru Sport.

Şapte medalii, toate de aur, au fost câştigate de dansatori ai Clubului Sportim Dance Timişoara:

Alexandru Neculița, de la Liceul Teoretic „David Voniga” & Karina Suhaida, de la Colegiul Național Bănățean – o pereche nouă, cu o prestație remarcabilă și respectată, calificată în semifinalele Cupei României, categoria Tineret – Dansuri Standard.

Ștefan Oprea (Școala Gimnazială nr.6 Timișoara) & Sofia Jebeleanu (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara) – au cucerit ambele secțiuni, Latino și Standard la categoria de vârstă 10-11 ani), obținând patru medalii de aur și titlul de Câştigători absoluţi ai Cupei României 2025.

Cezar Jebeleanu (Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara) & Csenge Barath (Ungaria) – la doar 16 ani, au dominat categoria Youth (16-18 ani) Standard, obținând două medalii de aur.

Sebastian Alin Zicoane Heler (masterand UNEFS București, reprezentant Sportim Dance) & Oana Avram (Clubul „Rareș Cojoc” din București) – au oferit o demonstrație impresionantă de eleganță și precizie, câștigând medalia de aur la categoria Adulţi – Dansuri Standard, cu unanimitate de note maxime din partea celor 11 arbitri.

Cele şapte medalii de aur reprezintă un rezultat excepțional, care plasează Sportim Dance Timişoara în topul cluburilor de dans sportiv din România și confirmă excelența pregătirii oferite de antrenorii Emanuel şi Andreea Jebeleanu, care au tramsmis: „Suntem recunoscători sportivilor noștri pentru dăruire, părinților pentru sprijin necondiționat și echipei noastre pentru profesionalism.”