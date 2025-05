Şapte galerii din România și Republica Moldova, expoziţie colectivă la Timișoara

Galeria Jecza din Timișoara este inițiatoarea unui amplu proiect expozițional, care va avea loc la Timișoara în paralel cu Bienala Art Encounters, între 31 mai şi 13 iulie, alături de alte cinci galerii din România – /SAC, Mobius, Sector 1, Suprainfinit, Himera – și una din Republica Moldova – Lutnița.

Expoziția colectivă intitulată There were times I wanted to change the world este curatoriată de Diana Marincu și reunește lucrările artiștilor: Andreea Anghel, Robert Andacs, Apparatus 22 Marius Bercea, Anca Brânzaș, Michele Bressan, Diana Cepleanu, Alina Cioară, Mihaela Coandă, Suzana Dan, Norbert Filep, Andrei Gamarț, Ana Ionescu, Jesse Kase, Daria Koltsova, Tincuța Marin, Andrei Nuțu, Radu Oreian, Dan Palade, Lucian Popăilă, Marius Rițiu, Salt Salome, Ioana Tocoaie, Roman Tolici.

Expoziția pornește de la o investigație curatorială a conceptului de monstruos, a oglinzii ca metaforă a tabloului și a ideii de simulacru. Această cercetare se regăsește astăzi în diferitele tipuri de construcții, deconstrucții și reconstrucții ale reprezentării vizuale, spun organizatorii.

„Ideea monstruosului ca o expresie a hibridității uman-nonuman a traversat întreaga istorie a cunoașterii, de la filosofia pre-platoniciană și sistemele elenistice de a înțelege natura, sau mai exact natura umană, până la teoriile actuale non-normative despre alteritatea radicală. Deconstrucția realului, ca strategie a artistului de a transforma o percepție sau o fantezie în imagini, este o variantă de a atinge monstruosul, acea combinație de elemente incompatibile. Unul dintre autorii care s-a ocupat de istoria monstruosului din punct de vedere ontologico-politic, Filippo Del Lucchese, scrie că una dintre întrebările constante de-a lungul secolelor de reflecții filosofice este: ordinea lumii survine din haos curmându-l astfel sau este haosul destinul monstruos al oricărei așa-zise rânduieli? Această întrebare ne poate ghida în parcursul expozițional propus aici, iar relația dintre o căutare a compatibilității cu elemente incompatibile care ne intră sub piele și ne transformă capătă multiple întrupări, sub efectul pe care „corpul” picturii / artei îl exercită asupra noastră”, spune Diana Marincu.

Sâmbătă, 31 mai, și duminică, 1 iunie, de la ora 18, vor fi organizate tururi ghidate și întâlniri cu artiștii și cu galeriștii, la galeria Paltim.

Expoziția face parte din programul colateral al Bienalei Art Encounters 2025 și poate fi vizitată în perioada 31 mai – 13 iulie, de joi până duminică între orele 12- 20.

Proiectul beneficiază de sprijinul Băncii Transilvania și de parteneriatul cu Paltim, care a oferit acest spațiu.