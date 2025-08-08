Universitatea de Vest din Timișoara a lansat, începând cu anul universitar 2024-2025, programul „Sâmbăta elevilor la UVT”, care constă în derularea de activități la sediul universității cu elevi din ciclul gimnazial, proveniți din categorii sociale vulnerabile, cu rezultate educaționale bune.

Scopul programului este de a cultiva plăcerea de a învăța și motivația de accesare a învățământului superior în rândul elevilor din categorii sociale vulnerabile, de a-i sprijini în integrarea educațională și socială, prin dezvoltarea de cunoștințe, deprinderi și abilități noi într-un mod non-formal și plăcut, transmit reprezentanții UVT.

Programul se derulează sub coordonarea conf. univ. dr. Theofild Lazăr și a asist. univ. drd. Andra Jurca, de la Facultatea de Sociologie și Psihologie a UVT.

Activitățile sunt finanțate printr-un parteneriat cu Akademische Patenschaften e. V.Academic Fundraising”, organizație nonguvernamentală din Germania, care și-a asumat sponsorizarea acestui program pe o perioadă de cinci ani.

În semestrul al doilea al acestui an universitar au avut loc șase ateliere tematice, la care au participat în total aproximativ 110 elevi, program realizat prin implicarea Serviciului pentru Relația cu Mediul Preuniversitar al UVT, a cadrelor didactice și studenților voluntari. Elevii selectați au avut oportunitatea de a participa la activități săptămânale diverse de tip activități de socializare, activități artistice, dezvoltare personală, informatică etc.

Prima activitate a fost realizată de către reprezentanți ai Facultății de Matematică și Informatică, sub coordonarea lector dr. Alexandra Fortiș, alături de studenții voluntari, cei care formează echipa de mentori de la CoderDojo UVT. În cadrul acestei aplicații, elevii de la Școala Gimnazială Lenauheim au învățat să folosească Scratch pentru a crea animații interactive cu tematică de primăvară. Fiecare participant și-a imaginat propria poveste cu personaje care aduc primăvara, zâne, fluturi sau mărțișoare digitale care prind viață prin cod. A fost explorat și Canva, unde copiii au realizat felicitări personalizate.

Cea de a doua și a treia activitate au fost derulate de către studenții voluntari ai Departamentului de Științe ale Educației, Facultatea de Sociologie și Psihologie, sub coordonarea asist. univ. drd. Andra Jurca, participanți fiind elevi de la Școala Gimnazială Cenei și de la Școala Gimnazială Giroc. În acest context, a fost organizată o activitate sub egida „Lecția de Empatie”, proiect marca DȘE UVT inițiat în anul 2019. Lecția de empatie facilitează contextul conștientizării cerințelor educaționale speciale.

La cea de a patra activitate au participat elevi de la Școala Generală Bulgăruș, care au beneficiat de un atelier organizat de către studenți ai Facultății de Arte și Design, sub coordonarea drd. Namaah Andrada Tămășanu. Aceștia au propus un atelier interactiv în cadrul căruia s-a facilitat deprinderea unor noi aptitudini, încurajând elevii să își exprime creativitatea și imaginația.

Ultimele două activități au fost realizate de către studenții voluntari din cadrul Departamentului de Științe ale Educației, sub coordonarea lect. univ. dr. Eugenia Riemnschneider. Aceștia au organizat două ateliere artistice tematice, împreună cu elevii Școlii Gimnaziale Lenauheim (Grabaț) și de la Școala Gimnaziala nr. 6 din Timișoara. Primul atelier a avut ca temă „Pădurea și câmpul cu flori”, în care elevii au transpus, prin desen și culoare, propria lor viziune asupra naturii. Cel de-al doilea atelier propus a avut ca temă „Natura prin ochi de copil”, care a propus observarea naturii prin lentila sensibilității artistice, cu desfășurare în curtea interioară a Universității de Vest.

Programul „Sâmbăta elevilor la UVT” va continua și în anul școlar 2025-2026.