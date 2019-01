Sabina Fati: „Europa Liberă revine în România pe fondul de degradare a statului de drept și de intensificare a discursului anti-occidental”

Foto: Radu Sandovici/Humanitas

Radio Europa Liberă a fost înfiinţat, în 1949, de Comitetul Naţional pentru o Europă Liberă, din necesitatea de propagare a ideilor lumii occidentale. A fost, timp de aproape jumătate de veac, simbol al luptei anti-comuniste din Europa, voce raţională şi credibilă, unică sursă de informaţii reale despre regimurile totalitare din ţările fostului bloc sovietic. De ieri, Radio Europa Liberă a reluat, online, transmisia pentru România, la peste zece ani de la închiderea secţiei în limba română.

Am discutat cu jurnalista Sabina Fati, directorul redacţiei Radio Europa Liberă în România, despre motivul redeschiderii biroului şi peisajul complicat, din ţară şi din zonă, în care revine, dar şi despre vocile actualului Radio Europa Liberă, printre ele fiind şi Neculai Constantin Munteanu, în anii 80 voce principală a redacţiei din München.

CV Sabina Fati

Sabina Fati este o jurnalistă cunoscută şi apreciată pentru analizele şi editorialele ei pe teme politice, diplomatice şi din sfera relaţiilor internaţionale. A fost corespondentul Radio Europa Liberă la Bucureşti şi redactor-şef adjunct al cotidianului România liberă, pentru ca, din 1 octmbrie 2018, să conducă redacţia Radio Europa Liberă din România.

A urmat cursuri de Ştiinţe Politice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti. În 2004 a obţinut titlul de doctor în istorie, cu o teză despre Transilvania, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, sub îndrumarea profesorului Alexandru Zub. Din 2008 este visiting professor laDepartamentul de Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Este autor sau co-autor al volumelor Transilvania, o provincie în căutarea unui centru. Centru şi periferie în discursul elitelor politice din Transilvania. 1892-1918, apărut la Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj-Napoca, în 2007, Romania in the Gray Zone, national and regional security in Eastern Europe after Madrid, în coautorat cu Stelian Tănase şi Călin Anastasiu, editat de Societatea Civilă, Bucureşti, în 2004.

A participat cu analize în mai multe volume colective, printre care De la post-comunism la pre-tranziţie, coordonat de Victor Bârsan, apărut la Editura Pythagora, Bucureşti, în 1997, şi România în UE. Trei ani de la aderare, scris în co-autorat cu Ovidiu Pecican şi Sergiu Gherghina (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010), Singură pe Drumul Mătăsii (Humanitas, 2015), Ocolul Mării Negre în 90 de zile (Humanitas, 2016) şi, în coautorat, Vin ruşii! 5 perspective asupra unei vecinătăți primejdioase (Humanitas, 2018).

Sursă CV: Editura Humanitas