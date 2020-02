S-a stins din viaţă fostul decan al Facultății de Științe Politice a UV Timişoara

Robert Reisz s-a stins din viaţă duminică, 2 februarie, în urma unui infarct suferit în timp ce juca baschet.

Robert D. Reisz a fost profesor la Departamentul de Ştiințe Politice al Universității de Vest din Timișoara și decan al Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării, a încetat din viaţă duminică, 2 februarie, în timp ce juca baschet. Cauze morţii este un infarct. De altfel, Robert Reisz, suferise, în urmă cu aproximativ doi ani, o intervenţie pe cord.

Robert Reisz a fost și președintele Secțiunii de Sociologia Educației din cadrul Societății Sociologilor din România.

Principalul domeniu de cercetare al lui Robert Reisz l-au reprezentat politicile învățământului superior, dar a publicat și despre politici educaționale în general, migrație și alte teme.

De-a lungul anilor a lucrat ca cercetător la International Center for Higher Education and Research Kassel, Germania, la Hungarian Institute for Education Research, Budapesta, la Institute for Higher Education Research, Wittenberg, Germania, și a fost bursier al Colegiului Noua Europă, București, și al Collegium Helveticum din Zürich.

A publicat nouă cărți, 45 de articole în reviste cu referenți și 30 de capitole de cărți.