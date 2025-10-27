Ruben Laţcău: „Primăria nu a fi modificat culoarul verde de pe Take Ionescu”

Câțiva politicieni care trăiesc din scandal și intoxicare au inventat o poveste: cum că Primăria ar fi modificat culoarul verde de pe Take Ionescu. E o minciună, atrage atenţia viceprimarul Timişoarei, Ruben Laţcău: „Fake news-ul nu ține loc de soluții și proiecte!”

Ruben Laţcău spune că sunt câţiva politicieni care distribuie video-uri cu fake news pe Tiktok, asta în timp ce Primăria Timişoara pune în mișcare autobuze care transportă 14.000 de oameni zilnic pe traseul de pe bulevradul Take Ionescu: „Nu am luat din benzile auto. Iar pentru cei afectați, care au mai puține locuri de parcare, avem soluții.”

Ruben Laţcpu mai spune că lucrările de pe bulevardul Take Ionescu sunt aproape gata, după planul anunțat din 2023: „În intersecții, culoarele vor permite autobuzelor să ocolească mașinile aflate în coloană și să poată pleca de la semafor cu câteva secunde înaintea acestora. Proiectul prevede culoarele, semaforizare cu prioritate pentru autobuze, relocarea unor treceri de pietoni și, da, desființarea a aproximativ 50 de locuri de parcare – exact cum am anunțat public de la momentul de concept.”

E un echilibru necesar, adaugă viceprimarul Timişoarei: „14.000 de timișoreni merg cu autobuzele și troleibuzele 11, 17, E4, E4B, M27, M30, M35, M46 și M11 pe acest bulevard. Pentru ei, un transport public rapid și predictibil nu e un moft, e o nevoie firească. Iar pentru noi locuri de parcare, am identificat două locații cu garaje vechi (în spatele blocurilor), care vor fi desființate la începutul anului viitor.”

Culoarul verde, anunţă Primăria Timişoara, merge mai departe, „indiferent cât zgomot fac cei care n-au construit nimic niciodată”.

Acesta este un proiect care vizează creșterea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport public şi prevede semaforizare cu prioritate pentru autobuze în intersecțiile majore, ceea ce va conduce la reducerea timpilor de așteptare și la scurtarea duratei călătoriilor. Numărul de benzi pentru autoturisme va rămâne neschimbat, însă câteva locuri de parcare existente pe unele tronsoane ale bulevardului vor desființate pentru a permite amenajarea culoarului pentru transport public.