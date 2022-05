Romanian Science Festival revine în Timiș, cu peste o sută de experimente

După o pauză de trei ani, Romanian Science Festival, primul festival național de științe din România, revine în Timiş, fiind organizat la Timişoara şi la Jimbolia. Vor participa zece cercetători din diaspora academică şi peste 100 de voluntari, care vor fi implicaţi în mai mult de o sută de experimente.

Cea-a de-a treia ediție a Romanian Science Festival va avea loc la Timişoara, între 19-21 mai și este cea mai extinsă de până acum. Scopul principal al acestui eveniment ajuns la cea de-a treia ediție este de a sprijini educația alternativă din România prin implicarea diasporei academice.

La ediția din acest an, la Timișoara vor fi prezenți, în calitate de mentori, Vlad Arimia, absolvent de Neuroștiințe, la University College London, United Kingdom, Iuliana Bledea, Neuroștiințe, University College London, United Kingdom, Rareș Bisag, Inginerie, Universitatea Politehnică, București, Amalia Cifor, Imagistica Medicală, University of Oxford, United Kingdom si Amazon, România, Paula Gherghinescu, Astrofizică, University of Oxford și University of Surrey, United Kingdom, Oana Gurău, Neuroștiințe,University of Oxford, United Kingdom, Cristi Ignat, Astrofizică / AI, University College London, United Kingdom, Mircea Iliescu, Genetică, University of Cambridge, United Kingdom, Alina Vizireanu, Geografie, Space Generation Advisory Council, United Kingdom, şi Norbert Zicher, Astrofizică, University of Oxford, United Kingdom.

„Ne bucurăm că putem aduce din nou Romanian Science Festival la Timișoara după doi ani de pandemie. Ne bucură și mai mult faptul că putem duce știința la Jimbolia, pentru că dorim să ajungem la copiii din mediul rural și urban mic care nu au aceleași oportunități ca elevii din orașele mari. Mentorii speră să poată să îi inspire și să îi motiveze spre o carieră în științe”, declară Oana Romocea, organizatoareaTimișoara Science Festival.

Începând cu această ediție, festivalul va dura trei zile. Prima zi este dedicată Caravanei RSF care își dorește să ducă știința și la copiii din mediile rural și urban mic. Astfel, pe data de 19 mai, Caravana RSF va poposi la Jimbolia, unde peste 150 de elevi din clasele a VII-a până la a XII-a, de la școlile și liceele din oraş și din satele din împrejurimi, vor avea ocazia să vorbească despre disciplinele STEM cu mentorii Romanian Science Festival. Caravana este organizată împreună cu partenerul local, asociația Colț de Banat.

În a doua zi de festival, mentorii vor vizita liceele din Timișoara perntru a împărtăși cu elevii de informaţii despre cercetarea lor și pentru a le da sfaturi de carieră.

În a treia zi, dedicată comunității, va fi organizat un târg de experimente științifice unde poate participa oricine cu drag de știință, spun organizatorii. Târgul, care are loc în Iulius Gardens, va fi deschis publicului între orele 11-17, intrarea fiind liberă și fără restricții de vârstă.

La fel ca anul trecut, Timișoara Science Festival este unul dintre proiectele câștigătoare din cadrul Fondului Științescu, implementat de Fundația Comunitară Timișoara.

Timișoara Science Festival s-a născut din dorința de a implica cercetătorii şi studenții români din diasporă în sistemul de educație din România cu scopul de a atrage elevii spre disciplinele științifice. Comunitatea mentorilor RSF a ajuns la peste 100 de studenți, cercetători și profesioniști români din diaspora. De la lansare, în 2018, Romanian Science festival a adus știința în peste 150 de școli din România, la mai mult de 100.000 de elevi.

Festivalul are două obiective principale. În primul rând festivalul își propune să construiască o legătură dintre diaspora academică și mediul educațional din Romania, oferind astfel modele de succes și orientare în carieră tinerilor din România. În al doilea rând, evenimentul dorește să ofere o platformă celor care sunt pasionați de știință, cultivând astfel parteneriate locale cu organizații autohtone, inițiative locale și instituții de învățământ pre-universitar și universitar.