Romanian Business Leaders a lansat filiala Banat

Fundația Romanian Business Leaders (RBL), una dintre cele mai importante comunități de antreprenori și lideri din mediul de afaceri din România, a lansat oficial filiala RBL Banat, în cadrul primei Conferințe regionale RBL Banat. Evenimentul a reunit antreprenori, lideri de business, reprezentanți ai autorităţilor, mediului academic și civic din întreaga regiune, dar și din țară, marcând începutul unui nou capitol în misiunea RBL de a contribui la dezvoltarea unei Românii în care generațiile viitoare să iubească să trăiască.

Sub tema „Viziune și acțiune în vreme de transformare”, conferința a adus în prim-plan dialogul strategic și colaborarea între liderii din Banat, concentrându-se pe dezvoltarea economică regională, contextul macroeconomic actual și inițiativele care pot susține un climat de încredere și cooperare între mediul de afaceri și administrație.

În deschiderea evenimentului, Sergiu Neguț, președinte al Fundației Romanian Business Leaders, a subliniat energia și potențialul noii filiale: „Am pornit inițial un grup de inițiativă cu gândul de a construi ceva valoros. Privind acum în sală, văd că s-a întâmplat. RBL este o organizație de antreprenori și lideri români, formată din peste 600 de susținători, însă forța noastră nu stă în cifre, ci în proiectele care schimbă mentalități și aduc rezultate reale. Am demonstrat deja că se poate schimba percepția despre antreprenoriat în România și vom continua să contribuim la această schimbare în bine.”

„RBL este una dintre puținele organizații care nu doar vorbește despre schimbare, ci o face. Credem în puterea comunității și în faptul că împreună putem realiza mai mult decât separat. Aceasta este energia cu care lansăm RBL Banat și cu care vrem să construim în anii următori”, a declarat Ovidiu Șandor, liderul filialei RBL Banat.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a salutat lansarea filialei și a evidențiat rolul RBL ca partener strategic pentru oraș: „Îmi plac trei lucruri la RBL: optimismul pe termen lung, faptul că nu este doar un club de firme, ci un grup de oameni care vor să contribuie, și implicarea reală în viața publică. Vă mulțumesc că vă asumați rolul de a construi, nu de a sta deoparte.”

În cadrul conferinței, Dragoș Neacșu, CEO GS1 România, a prezentat o analiză amplă asupra contextului economic actual, subliniind importanța capitalului uman, a reformelor structurale și a investițiilor inteligente pentru consolidarea competitivității regionale. Totodată, a evidențiat potențialul vestului țării ca pol emergent de inovație, tehnologie și educație.

Evenimentul a fost moderat de Ovidiu Toader, antrenor de antreprenori, și Adelina Roșca, owner & general manager Rosman Talent Solutions, și s-a încheiat cu prezentarea priorităților filialei RBL Banat, susținută de Ovidiu Șandor și Adrian Bădescu, liderul și co-liderul filialei.

Lansarea filialei RBL Banat marchează o etapă importantă pentru Fundația Romanian Business Leaders, care reunește peste 600 de antreprenori și lideri din întreaga țară și derulează proiecte precum Merito sau Vreau Să Fiu Antreprenor, dar și programe dedicate bunei guvernări.