Revoluţie tactilă în arta timişoreană

Centrul de Cercetare TactileLibrary, din cadrul Universității de Vest, a lansat, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă Timişoara, un proiect prin care transformă zece lucrări celebre din expoziția permanentă a muzeului în machete în relief (replici tactile), pe care nevăzătorii le pot explora liber.

Proiectul, intitulat Revoluția tactilă: la Timișoara arta nu (mai) are bariere, oferă o soluție tehnică pentru o experiență culturală deplină, transformând arta dintr-un subiect exclusivist într-o realitate tangibilă incluzivă.

Este un sistem hibrid, unde atingerea tabloului este augmentată digital. Fiecare planșă tactilă conține un cod QR care, prin scanare, oferă acces la un conținut explicativ accesibilizat audio. Acolo sunt stocate informații despre cum se citește și decodifică tactil fiecare planșă, respectiv despre opera artistică în sine (perioadă, tehnică, încadrarea în curentul artistic din care face parte, autor și povestea vieții lui, compoziție, semnificație, părerile criticilor și chiar scurte citate relevante despre crezul artistic al pictorului).

„Muzeele de artă sunt, în mod tradițional, oculo-centrice, adică bazate exclusiv pe văz, ceea ce ridică bariere majore de ordin fizic, intelectual și senzorial pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Se știe foarte clar că regulamentele muzeelor interzic atingerea exponatelor originale, lucru cu care suntem de acord, dar care îi privează pe nevăzători de aparent singura modalitate de interacțiune directă cu arta vizuală. Soluțiile comune de accesibilizare, precum ghidurile audio, sunt insuficiente, deoarece oferă doar descrieri verbale a ceea ce se vede. Acestea nu permit nevăzătorilor să își creeze în mod independent imagini mentale precise și detaliate ale operelor, nu pot face comparații, conexiuni, informația rămâne abstractă și disociată de percepția senzorială”, spun reprezentanţii Centrului de Cercetare TactileLibrary.

În realizarea proiectului – sponsorizat de Continental Anvelope România, prin Fundația Universității de Vest din Timișoara – sunt implicați studenți UVT de la diverse specializări: Corina Ciunae și Mădălin Grădinaru (Comunicare și Relații Publice), Daniel Matei (Științe Cognitive, anul 3), Iulian Rotaru (Informatică Engleză, anul 3), Ioana Satmari (Media Digitală, anul 3), Briana Toader (Media Digitală, anul 3), toți membri ai echipei TactileLibrary®, coordonați de dr. Alina Satmari (Departamentul de Geografie).

Vernisajul este programat în data de 3 decembrie, de la ora 17, la Muzeul Național de Artă din Timișoara, ocazie cu care va avea loc și un recital de pian, susținut de Theodor Rădulescu, masterand al Facultății de Muzică din cadrul UVT, artist nevăzător. Intrarea la eveniment este liberă.

Pentru cei care doresc să viziteze expoziția tactilă pe nevăzute, organizatorii au pregătit și o serie de vizite ghidate de studenți nevăzători. Înscrierile pentru aceste ghidaje speciale se vor face pe pagina www.tactilelibrary.net și contul de Instagram tactile_library, în limita locurilor disponibile, începând din 3 decembrie, ziua vernisajului.