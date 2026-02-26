Retrospectivă Werner Herzog, în cadrul „Ceau, Cineclub!”

Festivalul Ceau, Cinema! și Centrul Cultural German din Timişoara le propun cinefililor o retrospectivă inedită dedicată celebrului regizor german Werner Herzog. Spectatorii timişoreni vor putea să vadă patru filme clasice la care Werner Herzog a lucrat cu inconfundabilul actor Klaus Kinski: Aguirre, mânia zeilor (1972), Woyzeck (1979), Nosferatu, fantoma nopţii (1979) şi Fitzcarraldo (1982).

Evenimentul va vea loc între 13 şi 15 martie, la Cinema Studio, în cadrul proiectului Ceau, Cineclub!. Biletele sunt disponibile pe site-urile Ceau, Cinema! şi Cinema Studio.

Intitulată Cinema Gone Wild, retrospectiva va începe vineri, 13 martie, de la ora 20, cu Aguirre, mânia zeilor / Aguirre, der Zorn Gottes, film care a avut premiera la Festivalul de la Cannes, în secţiunea Quinzaine des Réalisateurs. În secolul al XVI-lea, nemilosul și excentricul Don Lope de Aguirre conduce o expediție spaniolă în căutarea El Dorado.

În a doua zi, sâmbătă, 14 martie, vor fi proiectate două filme. De la ora 18 este programat Woyzeck, film care a făcut parte din competiţia Festivalului de la Cannes, unde actriţa Eva Mattes a primit un premiu de interpretare. Klaus Kinski îl joacă pe Franz Woyzeck, un soldat nefericit, fără speranță, singur și neputincios în societate, asaltat din toate părțile de forțe pe care nu le poate controla.

Seara se va închide, de la ora 20, cu Nosferatu, fantoma nopţii / Nosferatu: Phantom der Nacht, un film cult al genului horror, premiat cu Ursul de Argint la Festivalul de la Berlin. Contele Dracula se mută din Transilvania la Wismar, răspândind ciuma neagră în tot ținutul. Doar o femeie cu inima curată poate pune capăt domniei sale pline de oroare. Klaus Kinski interpretează un Dracula atipic, dominat mai degrabă de melancolie, iar distribuţia este completată de Isabelle Adjani şi Bruno Ganz.

Retrospectiva se va încheia duminică, 15 martie, de la ora 20, cu Fitzcarraldo, peliculă pentru care Werner Herzog a primit premiul de regie la Cannes. Filmul spune povestea lui Brian Sweeney Fitzgerald, un bărbat extrem de hotărât care intenționează să construiască o operă în mijlocul junglei.

Proiecţiile vor fi prezentate de criticul de film Ionuţ Mareş, directorul artistic al Ceau, Cinema!

„În pregătirea Ceau, Cinema! 13, o ediţie dezlănţuită, nu puteam celebra la cineclub un artist mai potrivit decât germanul Werner Herzog. Un regizor uriaş, în continuare foarte active, inclusiv pe social media, cu o filmografie profund originală, captivantă chiar şi atunci (sau mai ales atunci) când devine inconfortabilă (adică mai tot timpul). Un cineast care, începând din anii `60, a călătorit prin întreaga lume şi a realizat filme în cele mai excentrice şi periculoase locuri, într-un mod de producţie care nu a ţinut cont de reguli, şi a explorat în acelaşi timp cu inventivitate cele mai ameţitoare profunzimi ale psihicului. Alături de partenerii tradiţionali de la Centrul Cultural German, începem incursiunea în opera sa cu patru filme de ficţiune celebre din anii `70-`80, la care Herzog a lucrat cu inclasabilul Klaus Kinski – una dintre cele mai tumultoase şi creative relaţii regizor-actor”,spune Ionuț Mareș.

“Ne face o deosebită plăcere să fim surprinși an de an de programul atât de profesionist și valoros pe care îl propun organizatorii. De data aceasta, publicul timișorean va fi răsfățat cu un dublu omagiu adus cinematografiei germane: Werner Herzog și Klaus Kinski. Werner Herzog este recunoscut deja de mult timp drept o legendă vie, o figură cult, care a influențat în mod decisiv cinematografia mult peste granițele Europei. Klaus Kinski este cunoscut pentru interpretările sale excentrice și intense. Cu rezultatul colaborării dintre cei doi vom avea ocazia să ne delectăm la mijlocul lunii martie”, spune Mona Isabela Petzek, directorul Centrului Cultural German Timișoara, instituţia care sprijină Festivalul Ceau, Cinema! încă de la prima ediție.

Născut în 1942, Werner Herzog a urmat studii de istorie, filologie şi teatrologie. „Principal reprezentant al Tânărului cinematograf vest-german. Pasionat de cazuri limită, în care normalitatea basculează în anormalitate, fascinat de abisurile subconştientului de unde ţâşnesc violenţa inexplicabilă, beţia distrugerii şi teama de monştri. El este iraţionalistul de tip romantic care crede în rostul luptei individuale împotriva mediului şi a societăţii înconjurătoare, luptă în care forţele vitale îşi croiesc drum spre moarte” (Lumea filmului. Dicţionar de cineaşti).

Proiecțiile fac parte din Ceau, Cineclub!, o serie de retrospective lunare propuse de Ceau, Cinema! în afara festivalului.

Retrospectiva Werner Herzog este organizată de Ceau, Cinema! şi Centrul Cultural German din Timişoara, cu sprijinul Goethe-Institut București, fiind un proiect finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte şi sponsorizat de Groupama.