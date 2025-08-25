Retrospectivă Dan Perjovschi, la Timișoara

Timișoara va găzdui în toamnă cea mai importantă expoziție din România a lui Dan Perjovschi, a unul dintre cei mai influenți artiști contemporani. Expoziţia este o retrospectivă a ultimilor săi 40 de ani de activitate.

Vernisajul expoziţiei Dan Perjovschi. România. O retrospectivă 1985-2025 va avea loc în 3 septembrie, la Muzeul „Corneliu Miklosi” din Timișoara.

Expoziția aduce împreună o practică artistică extrem de complexă, care traversează desenul, performance-ul, acțiunile civice, protestele, publicațiile și instalațiile efemere, configurând o frescă a României și a lumii din ultimele patru decenii. De la ironia directă a desenelor, la implicarea socială și la prezența sa constantă în spațiul public, Dan Perjovschi a construit un limbaj vizual unic, în care arta devine și comentariu, și instrument critic.

„Cariera mea e un roller coaster prin bienale, proteste, ziare, muzee și spații independente. Desenele mele sunt editoriale vizuale, păstrează ceva din Revoluție. Alb-negru ca presa liberă de la începutul anilor ’90. Practica mea e ca apa: mă infiltrez peste tot, nu fac ierarhii – cel mai mare muzeu din lume și cel mai mic artist-run-space sunt la fel de importante. Am libertatea și deci toată responsabilitatea”, spune Dan Perjovschi.

Recunoscut pe scena culturală internațională, Dan Perjovschi a expus la MoMA New York, Tate Modern Londra, Centre Pompidou Paris, Moderna Museet Stockholm, Documenta Kassel, Bienala de la Veneția, Bienala de la Sydney, Bienala de la Istanbul și Manifesta, iar lucrările sale fac parte din colecții publice majore.

„Nu fac doodles sau cartoon. Pentru mine arta este eminamente politică. Rolul meu nu e estetic, ci social. Publicul își descoperă propriile gânduri în desenele mele. Vorbesc în numele celor mulți, îi critic pe cei puternici. Rolul meu e să găsesc și să comunic adevărul. Simplu, direct, cu un pic de umor”, mai spune Dan Perjovschi

Expoziția de la Timișoara este prima retrospectivă de asemenea amploare organizată în România și este curatoriată de Dana Sarmeș, Magda Radu, Mihaela Tilincă, Monica Dănilă și Simona Constantin, fiecare explorând o dimensiune esențială a practicii artistului: desen, performance, artă civică și educație, acțiuni de conștientizare și protest, publicații și cărți de artist.

Vernisajul va avea loc pe 3 septembrie, ora 18.30, și va fi urmat de un tur ghidat cu Dan Perjovschi și Monica Dănilă – una dintre curatoarele expoziției, iar seara se va încheia cu un moment relaxat de jazz, drinks & afterparty.

Programul de vizitare este din 3 septembrie până în 26 octombrie, de marți până duminică, între orele 12-20. Intrarea este liberă.

Pe toată durata expoziției, publicul va avea acces gratuit la tururi ghidate zilnice, ateliere pentru copii și familii, artist talks și dialoguri cu personalități din artă și societatea civilă, dar și performance live – artistul va lucra în spațiu pe întreaga perioadă a expoziției.

Expoziția Dan Perjovschi. România. O retrospectivă 1985-2025 este un proiect produs de Asociația Culturală Contrasens, finanțat de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte și co-finanțat de AFCN.