RETIM va relua preluarea deșeurilor voluminoase, după o decizie a autorităților județene

La solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara, RETIM va relua activitatea în centrele de aport voluntar imediat ce Consiliul Județean, ADID Timiș și Agenția de Mediu Timiş vin cu o soluție pentru deșeurile voluminoase. Primăria a semnalat, de mai bine de o lună, că fluxul pentru aceste deșeuri lipsește, ca urmare a închiderii deponeului de la Ghizela, și a solicitat autorităților județene identificarea unei alternative funcționale.

„Consiliul Județean și ADID trebuie să vină de urgență cu o soluție funcțională. Putem discuta orice variantă, temporară sau permanentă, care pune cetățeanul pe primul loc. Primăria este gata să sprijine cu tot ce ține de noi, dar nu putem înlocui un sistem județean care nu funcționează. Pentru timișoreni, normalitatea înseamnă să își poată duce legal și corect deșeurile acolo unde trebuie. Este o nevoie esențială, nu un lux. Și mă aștept ca toți cei implicați să înțeleagă asta și să acționeze”, spune primarul Dominic Fritz.

Municipalitatea lansează un nou apel la autorități întrucât lipsa rapidă a unor soluții va duce la un număr crescut al rampelor cu deșeuri amestecate, cu consecințe asupra sănătății publice, a mediului și a costurilor suplimentare care trebuie suportate de la bugetul local. Rețeaua de puncte de colectare realizată de Primăria Timișoara și extinsă cu centre de aport voluntar reprezintă un program funcțional și eficient, utilizat de un număr tot mai mare de timișoreni. Cantitățile colectate sunt în creștere, timișorenii depunând lunar aproximativ 100 de camioane mari de deșeuri din construcții, mobilier, saltele, deșeuri vegetale, polistiren și alte categorii. Această infrastructură nu trebuie întreruptă, ci consolidată, iar orice blocaj riscă să inverseze progresele înregistrate în privința deșeurilor amestecate care sunt abandonate pe străzi.

Primăria Municipiului Timișoara solicită adoptarea de urgență a soluției pentru restabilirea fluxului de gestionare a deșeurilor voluminoase, astfel încât serviciul să poată fi reluat rapid în beneficiul timișorenilor. Municipalitatea rămâne deschisă pentru colaborare imediată cu toate instituțiile implicate.

Retim a anunțat, zilele trecute, că suspendă temporar procesul de preluare a deșeurilor voluminoase (mobilier vechi, saltele, covoare, obiecte mari de uz casnic) la punctele cu aport voluntar, până la o soluție a autorităților judeţene.