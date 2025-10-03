Rețeaua de oilbox-uri pentru colectarea uleiului alimentar uzat, extinsă

Primăria Municipiului Timișoara, în parteneriat cu societatea OilRight SRL, anunţă intenţia de a continua programul de colectare a uleiului alimentar uzat și suplimentează rețeaua de oilbox-uri cu încă zece containere. Proiectul urmează să fie supus votului într-o viitoare ședință a Consiliului Local.

Decizia, transmite Municipalitatea, răspunde solicitărilor timișorenilor și este susținută de rezultatele foarte bune obținute încă din primul an. Doar în perioada ianuarie – septembrie 2025, timișorenii au predat aproximativ patru tone de ulei alimentar uzat, în cele șapte puncte de colectare existente.

Noile oilbox-uri vor fi amplasate în următoarele zone ale orașului:

Zona Spital Județean;

Calea Martirilor – zona str. Mureș / str. Lidia;

Soarelui – zona parc Lidia;

Bălcescu / Iosefin;

Lipovei – zona Piața I.I. de la Brad;

Mehala – zona Piața Mehala;

Vivalia Grand;

Lipovei – Complex Denya Forest;

Str. Uzinei colț cu str. Garofiței;

Freidorf – zona Liceul Auto;

Astfel, rețeaua de colectare va număra în total 17 oilbox-uri. Recipientele vor fi amplasate în proximitatea clopotelor de colectare a sticlei, pentru a fi ușor de găsit și utilizat de către cetățeni.

Municipalitatea încurajează timișorenii să colecteze uleiul alimentar folosit sau grăsimile în recipiente de tip PET bine închise și să le depună la cel mai apropiat oilbox. Uleiul colectat este valorificat de OilRight, fiind transformat în lumânări parfumate și materie primă pentru biodiesel, cu beneficii directe pentru un mediu mai curat. În același timp, programul susține crearea de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități.

Primăria reaminteşte că un singur litru de ulei poate contamina până la un milion de litri de apă, de aceea colectarea corectă a acestuia este esențială pentru protejarea mediului.