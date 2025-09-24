Reţeaua de iluminat public din Timişoara, modernizată pe 64 de străzi

Primăria Municipiului Timișoara anunţă finalizarea în această perioadă a programului de modernizare a iluminatului public pe 64 de străzi și bulevarde din oraş.

Din totalul de aproape 2.800 de corpuri de iluminat cu tehnologie LED de ultimă generație, mai sunt de instalat 100, lucrări care vor fi încheiate în scurt timp, potrivit Municipalităţii. Noile corpuri sunt integrate într-un sistem inteligent de telegestiune care reglează automat intensitatea luminii, asigurând mai multă siguranță pentru cetățeni, un consum redus de energie și costuri mai mici de întreținere. Ultimele lucrările sunt executate pe străzile 20 Decembrie 1989, Martir Leontina Bânciu, 3 August 1918, Gheorghe Adam, Dâmbovița și Ovidiu Balea.

Această primă etapă a vizat 64 de străzi și bulevarde din toate zonele orașului, printre care Michelangelo, Calea Martirilor, Liviu Rebreanu sau Gheorghe Lazăr. Odată cu finalizarea lucrărilor, Timișoara va înregistra o reducere anuală a consumului de energie de aproximativ 2.300 MWh, ceea ce înseamnă economii substanțiale pentru bugetul local și un pas important spre un oraș mai sustenabil.

Primăria Municipiului Timișoara continuă investițiile prin etapa a doua, care cuprinde 68 de străzi și care se află în etapa de validare a finanțării. A treia etapă va fi realizată cu sprijinul Administrației Fondului de Mediu, asigurând continuitatea modernizării iluminatului public.

Lista străzilor modernizate în prima etapă cuprinde artere importante din toate zonele orașului: 20 Decembrie 1989, Patriarh Miron Cristea, George Enescu, Acad. Alexandru Borza, Silviu Bejan, Gheorghe Andrașiu, Michelangelo, Camil Petrescu, Rene Brasey, Traian Grozăvescu, Ludwig Von Beethoven, Martir Leontina Bânciu, Cicio Pop, Proclamația de la Timișoara, Martin Luther, Hector, Nikolaus Lenau, Carol Telbisz, Janos Bolyai, Dimitri Cantemir, Mihai Eminescu, C.D. Loga, I.C. Brătianu, Take Ionescu, Simion Bărnuțiu, Vasile Pârvan, Corneliu Coposu, Splaiul Nistrului, Girație I.C. Brătianu, P-ța Ionel I.C.Brătianu, Mihai Kogălniceanu, 3 August 1918, Revoluției 1989, Ștefan cel Mare (parțial de la Șt.O. Iosif), Dacilor, Podul Dacilor, P-ța Badea Cârțan, J.H. Pestalozzi, Paris, Colonel Enescu, Aurel Cosma, Dr. Iosif Nemoianu, Dr. Liviu Gabor, Panait Istrati, Sfântul Ioan, Piatra Craiului, Dr. Nicolae Păulescu, Gheorghe Lazăr (parțial, de la Gheorghe Dima la Cetății), Calea Martirilor (parțial, dela Lidia la Arieș), Gheorghe Adam, Miresei, Amurgului, Divizia 9 Cavalerie, Aristide Demetriade (parțial de la Divizia 9 Cavalerie la Avram Imbroane), Andrei Șaguna, Iepurelui, Ștefan Octavian Iosif, Eroilor de la Tisa, 1 Decembrie, Dâmbovița, Liviu Rebreanu (parțial de la Calea Șagului la Calea Martirilor), Budai Deleanu, Cloșca și Ovidiu Balea.

Proiectul a fost implementat de asocierea Elba S.A. – Elba-COM S.A., câștigătoarea contractului în valoare de peste 4,5 milioane de lei plus TVA, care a inclus atât serviciile de proiectare, cât și execuția lucrărilor.