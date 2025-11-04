Rețea nouă de apă și lucrări de modernizare, în Blașcovici

Locuitorii de pe Strada Umbrei, din cartierul Blașcovici, beneficiază de o rețea publică de apă realizată de Primăria Municipiului Timișoara în cadrul programului de modernizare a 12 străzi din zonă.

Conductele au fost deja montate de echipele Societății Drumuri Municipale, iar Aquatim începe săptămâna aceasta lucrările de branșare a imobilelor. După finalizarea acestor lucrări, urmează amenajarea trotuarelor, acceselor și infrastructurii rutiere pe străzile Umbrei și Bărglăzan, precum și realizarea rețelei de apă pe Strada Semicerc 1.

În prezent, în zona Blașcovici există tronsoane de străzi degradate sau neasfaltate, fără trotuare sau prost delimitate și cu rețele vechi de apă și canalizare. Prin acest proiect, Primăria Timișoara modernizează infrastructura de cartier pentru a asigura locuitorilor condiții sigure, accesibile și adaptate nevoilor urbane actuale.

Proiectul Municipalității include, de asemenea, amenajarea de piste pentru biciclete pe străzile Taborului și Semicerc, precum și plantarea de arbori de talie mare la finalul lucrărilor. Intervențiile sunt realizate etapizat de Societatea de Drumuri Municipale.

În programul de modernizare a zonei Blașcovici sunt incluse străzile: Academician Aurel Bărglăzan, Amzei, Bachus, Corina Irineu, Eugen Todoran, Madona și Alexandru Cisman, Semicerc, Ștefan Nădășan, Taborului, Tacit, Umbrei și Vidin.

Valoarea contractului de execuție este aproape 21,5 de lei (TVA inclus).