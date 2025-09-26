Restricții temporare de circulație, cu ocazia UVT Liberty Marathon

În weekendul 27-28 septembrie, Timișoara va găzdui UVT Liberty Marathon, un eveniment de amploare, care implică mii de participanți și un traseu extins care traversează zone centrale ale orașului. Pentru siguranța alergătorilor și buna desfășurare a competiției, Primăria Municipiului Timișoara și organizatorii UVT Liberty Marathon vor institui mai multe restricții de circulație temporare, aplicate gradual în funcție de etapele competiției.

Zonele și intervalele de restricție

27 septembrie (ora 06) – 28 septembrie (ora 18): b-dul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, str. Traian Lalescu;

27 septembrie (în intervalul orar 12-17): str. Michelangelo (o bandă, pe sensul dinspre str. Cluj spre Hotel Continental), b-dul I.C. Brătianu, Piața Iancu Huniade şi sectorul dintre Piața Iancu Huniade și sensul giratoriu de la intersecția cu str. Michelangelo (ambele sensuri), str. 20 Decembrie 1989 (ambele sensuri), b-dul Regele Ferdinand I (sectorul din dreptul Grădinii de Vară Capitol până la Podul Mihai Viteazu), Podul Mihai Viteazu;

28 septembrie (05-17): str. Michelangelo (pe sensul dinspre Str. Cluj spre Hotel Continental), b-dul Mihai Eminescu, str. 20 Decembrie 1989, b-dul I.C. Brătianu, Piața I. Huniade (parcarea Modex), str. I.L. Caragiale, splaiul Spiru Haret, malul drept al canalului Bega (restricții pietonale și pentru cicliști), Podul Decebal (trotuar și banda 1 pe sens), str. I.L. Caragiale, str. Episcop I. Lonovich, splaiul Nistrului, malul stâng al canalului Bega (restricții pietonale și pentru cicliști), splaiul N. Titulescu (între intersecția cu str. Jiul și Bd. 16 Decembrie 1989).

Traficul va fi restricționat treptat, în funcție de desfășurarea activităților și de etapele cursei. Recomandăm locuitorilor și vizitatorilor Timișoarei să folosească rute alternative și să respecte indicațiile Poliției Rutiere și ale voluntarilor din teren.

Modificări în circulația mijloacelor de transport în comun

În perioada 27-28 septembrie, între orele 06-18, Societatea de Transport Public Timişoara anunţă modificări temporare în circulația mijloacelor de transport în comun de pe liniile:

Linia 16 (firobuz): Va circula dus-întors pe traseul liniei 15, între Poșta Mare și Complexul Studențesc (pe strada Michelangelo, sensul spre Hotel Continental – benzile vor fi împărțite pentru tur și retur).

Linia Expres 3 (autobuz): Tur: traseu normal – Aleea F.C. Ripensia – bulevardul Eroilor de la Tisa – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – splaiul Tudor Vladimirescu – traseu normal. Retur: traseu normal – splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Doctor Victor Babeș – strada Cluj – traseu normal.

Linia Expres 7 (autobuz): Tur: strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Mihai Viteazu – splaiul Tudor Vladimirescu – traseu normal. Retur: traseu normal – splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Doctor Victor Babeș – bulevardul Eroilor de la Tisa – Aleea F.C. Ripensia – strada Michelangelo – traseu normal.

Linia Expres 8 (autobuz): Între Piața Bălcescu și Ciclop, circulația se va realiza dus-întors pe traseul: Piața Bălcescu – bulevardul Mihai Viteazu – bulevardul Victor Babeș – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Ștefan cel Mare – strada Iepurelui.

Linia 21 (autobuz): Tur: strada Traian Grozăvescu – bulevardul Mihai Eminescu – strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Ștefan cel Mare – strada Iepurelui și în continuare pe traseul existent. Retur: strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – aleea F.C. Ripensia – strada Michelangelo – bulevardul I.C. Brătianu – strada Traian Grozăvescu.

Liniile 32, 33 și 33b (autobuz) vor întoarce în Piața Regina Maria.

Programul complet al evenimentului

Vineri, 26 septembrie, între orele 16- 22: Ridicarea kiturilor de participare din zona UVT intrare;

Sâmbătă, 27 septembrie

ora 14.30: încălzire cursa 2km;

ora 15 – Start cursa 2km;

ora 15.30: Încălzire curse copii;

ora 16: Start cursa copii 200m;

ora 16.15: Start cursa copii 400m;

ora 16.30: Start cursa copii 1km;

ora 17: Pasta party pentru toți participanții UVT Liberty Marathon;

ora 17: Tombolă pentru participanții cursa 2km și curse copii;

ora 18: Ședința tehnică – curse cronometrate;

orele 09-22: Ridicare kituri (UVT intrare), doar pentru cursele cronometrate.

Duminică, 28 septembrie

ora 8.15: Încălzire;

ora 09: Start curse 10km, 21km, 42km și ștafete;

ora 14.30: Festivitatea de premiere și tombolă;

ora 16: Cursa voluntarilor.

Spiritul UVT Liberty Marathon este reprezentat, la ediţia de anul acesta, de Alina Dumitru, campioană olimpică la judo și ambasadoare a evenimentului. Peste 3000 de participanți sunt înscriși la ediția din acest an a UVT Liberty Marathon, a opta.

UVT Liberty Marathon, eveniment organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, înseamnă „motivația care te face să-ți legi șireturile și emoția care te învăluie când treci linia de sosire. Este despre începuturi curajoase, despre pași făcuți cu sens și despre energia unei comunități care aleargă împreună, cu gândul la mai bine”.