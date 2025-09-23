Restricții de circulație și devieri pe traseele mijloacelor de transport public din Timişoara

Societatea de Transport Public Timișoara anunță că, în perioada 23 – 28 septembrie, în intervalul orar 23.30 – 05, circulația rutieră pe strada Alexandru Ioan Cuza este închisă pentru desfășurarea lucrărilor la trecerea la nivel cu calea ferată.
Ca urmare a acestei restricții, sunt afectate prima cursă de dimineață și ultima cursă de seară pe liniile care tranzitează zona. Mijloacele de transport circulă deviat după cum urmează:
Linia 14 firobuz
Tur: Gheorghe Barițiu – traseu normal până la Piața 700 (Spitalul Militar) – strada Gheorghe Lazăr – bulevardul Circumvalațiunii – Piața Consiliul Europei – traseu normal.
Retur: Ion Ionescu de la Brad – traseu normal până la Piața Consiliul Europei – bulevardul Circumvalațiunii – strada Gheorghe Lazăr – Piața 700 – traseu normal.
Linia Metropolitană 14 firobuz
Tur: Gheorghe Barițiu – traseu normal până la Piața 700 (Spitalul Militar) – strada Gheorghe Lazăr – bulevardul Circumvalațiunii – Piața Consiliul Europei – traseu normal.
Retur: Belvedere Dumbrăvița – traseu normal până la Piața Consiliul Europei – bulevardul Circumvalațiunii – strada Gheorghe Lazăr – Piața 700 – traseu normal.
Linia 17 firobuz
Tur: Enrich Baader – traseu normal până la Piața Ion I.C. Brătianu – strada Popa Șapcă – bulevardul Antenei – Calea Sever Bocu – strada Mitropolit V. Lăzărescu – Calea Aradului – traseu normal.
Retur: Institutul Agronomic – traseu normal până la Liege – strada Amurgului – Calea Sever Bocu – bulevardul Antenei – strada Popa Șapcă – Piața Ion I.C. Brătianu – traseu normal.
Linia 18 firobuz
Tur: Gheorghe Barițiu – traseu normal până la Piața 700 (Spitalul Militar) – strada Gheorghe Lazăr – bulevardul Circumvalațiunii – Piața Consiliul Europei – traseu normal.
Retur: Institutul Agronomic – traseu normal până la Miresei – bulevardul Circumvalațiunii – strada Gheorghe Lazăr – Piața 700 – traseu normal.
Linia Metropolitană 41 autobuz
Tur: Bastion (Piața Ion I.C. Brătianu) – strada Popa Șapcă – bulevardul Antenei – Calea Sever Bocu – strada Mitropolit V. Lăzărescu – Calea Aradului – traseu normal.
Retur: Carani – traseu normal până la Liege – strada Amurgului – Calea Sever Bocu – bulevardul Antenei – strada Popa Șapcă – Bastion (Piața Ion I.C. Brătianu).
Linia Expres 2 autobuz
Tur: Continental Automotive – traseu normal până la Piața Ion I.C. Brătianu – strada Popa Șapcă – bulevardul Antenei – Calea Sever Bocu – strada Mitropolit V. Lăzărescu – Calea Aradului – Dacia Service – traseu normal.
Retur: Holdelor – traseu normal până la stația Dedeman – Calea Sever Bocu – bulevardul Antenei – strada Popa Șapcă – Piața Ion I.C. Brătianu – traseu normal.
