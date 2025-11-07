Restricții de circulație rutieră pe mai multe străzi din Timișoara

La solicitarea companiei Del Gaz, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea circulației rutiere în mai multe zone din oraș, începând de luni, 10 noiembrie.
Traficul rutier va fi restricționat, atât în vederea înlocuirii conductelor și branșamentelor de gaz, cât și a refacerii carosabilului, în intervalul orar 08:00 – 18:00, pe următoarele străzi:
- Strada Franyo Zoltan, în perioada 4-10 noiembrie și 11-14 noiembrie.
- Strada Sinaia, în perioada 24-28 noiembrie și 2-5 decembrie.
- Strada Chișinău, în perioada 4-10 noiembrie și 11-14 noiembrie.
- Strada Sibiu, în perioada 10-16 noiembrie și 17-20 noiembrie.
- Strada Făgăraș, în perioada 10-16 noiembrie și 17- 20 noiembrie.
- Strada Toplița, în perioada 17- 21 noiembrie și 24- 27 noiembrie.
- Calea Circumvalațiunii, în perioada 24- 28 noiembrie și 2-5 decembrie.
- Calea Bogdăneștilor în perioada 17-21 noiembrie și 24-27 noiembrie, unde se va restricționa prima bandă de circulație a sensului de mers spre Calea Circumvalațiunii.
Totodată, circulația rutieră și pietonală vor fi restricționate pe străzile Garofiței, Melodiei și Profesor Gheorghe Longinescu, în perioada 10- 28 noiembrie, în vederea refacerii carosabilului, în urma lucrărilor realizate la înlocuirea conductelor de gaz.
