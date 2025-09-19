Restricții de circulație pe mai multe străzi din Timişoara

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat mai multe restricții de circulație, în perioada 20 septembrie până în 5 decembrie, în vederea realizării lucrărilor la infrastructura rutieră și la rețelele de apă, precum și a unui eveniment sportiv.

Astfel, în perioada 20- 21 septembrie, tarficul va fi restricţionat pe bulevardul General Ion Dragalina, pe tronsonul cuprins între strada Gării și splaiul Nicoale Titulescu, prin închiderea sensului de mers spre splaiul Nicolae Titulescu.

În perioada 21 septembrie – 21 noiembrie, se prelungește restricționarea traficului rutier pe Calea Sever Bocu, de la intersecția cu strada Divizia 9 Cavalerie și strada Amurgului, până la intersecția cu strada Liniștei și strada Pomiculturii.

Din 26 septembrie până în 5 decembrie, se restricționează circulația rutieră pe strada Luceafărul, în intervalul orar 9-15, etapizat, pentru execuția rețelei de canalizare menajeră.

În zilele de 27 şi 28 septembrie, circulația rutieră va fi închisă în zonele centrale ale orașului, în vederea desfășurării evenimentului sportiv UVT-Liberty Marathon, după cum urmează:

din 27 septembrie, ora 6, până în 28 septembrie, ora 20, pe bulevardul Vasile Pârvan, respectiv în pasajul Michelangelo;

în 27 septembrie, orele 5-17, pe traseul: bulevardul Vasile Pârvan – breteaua spre strada Michelangelo (contrasens) – strada Michelangelo (contrasens, benzile 1 și 2) – bulevardul I.C. Brătianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – podul Mihai Viteazu – bulevardul Vasile Pârvan;

în data de 28. septembrie, între orele 5- 17, pe traseul: bulevardul Vasile Pârvan – breteaua înspre strada Michelangelo (contrasens) – la stânga pe strada Michelangelo (contrasens, benzile 1 și 2) – la stânga pe bulevardul Mihai Eminescu – la dreapta pe strada 20 Decembrie 1989 – la dreapta pe bulevardul I.C.Brătianu – întoarcere 180 la stânga – bulevardul I.C.Brătianu – Piața I. Huniade (parcarea Modex) – la stânga prin Piața Victoriei (partea estică) – la stânga pe bulevardul C.D. Loga – la dreapta pe strada 20 Decembrie 1989 – la stânga pe Splaiul Spiru Haret – mal drept Bega – pe sub Podul Michelangelo – la dreapta pe Podul Decebal (trotuar și banda 1 pe sens) – bulevardul 3 August 1919 (trotuar și banda 1 în dreptul stației de tramvai) – la dreapta Piața Romanilor (trotuar) – la dreapta strada I.L. Caragiale – la dreapta strada Episcop I. Lonovich – prin Parcul Regina Maria – la stânga Splaiul Nistrului – mal stâng Bega – pe sub Podul Michelangelo – pe sub Podul Mihai Viteazu – pe sub Podul Maria – splaiul T. Vladimirescu (trotuar) – la dreapta Pod General I. Dragalina (trotuar) – la dreapta splaiul N. Titulescu (trotuar) – după intersecția cu strada Jiul: splaiul N. Titulescu – pe sub Podul Maria – la dreapta pe bulevardul 16 Decembrie 1989 (trotuar) – prin Parcul Catedralei – la dreapta pe bulevardul Regele Ferdinand I – Podul Mihai Viteazu – la stânga pe bulevardul Vasile Pârvan, pe străzile: Splaiul Nistrului, tronsonul cuprins între fântâna arteziană și Podul Decebal, bulevardul C.D. Loga, tronsonul cuprins între strada Patriarh M. Cristea și bulevardul Regele Ferdinand I, strada Academician A. Borza, strada Patriarh M. Cristea, strada Traian Lalescu (sensul spre bulevardul V. Pârvan) și strada Carol Telbisz.