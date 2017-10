Reprezentanți ai societății civile mulţumesc celor 3.500+ magistrați care cer retragerea proiectului de modificare a legilor Justiției

Reprezentanți ai societății civile le-au mulțumit azi, în fața Palatului Discaterial Timişoara, magistraților care au semnat memoriul adresat premierului Mihai Tudose și ministrului Tudorel Toader, în care cer retragerea proiectului de modificare a legilor Justiției.

Acțiunea „Mulţumim 3500+” este susținută de 32 de organizații civice și s-a desfăşurat azi, concomitent, în fața Tribunalelor din București, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Timișoara, Craiova, Constanța, Brașov, Sibiu și Oradea.

„Apreciem că demersul Forumului Judecătorilor din România, susținut de peste 3.500 de magistrați, reprezintă un semnal public de alarmă privind pericolul subordonării politice a Justiției și al opririi luptei împotriva corupției și crimei organizate. Apreciem atașamentul dumneavoastră față de ideea de justiție liberă, fără intruziunea politicului, și de promovare a valorilor europene ale libertății și statului de drept. Apreciem eforturile dumneavoastră de a face front comun împotriva atacurilor politice la adresa justiției independente. Apreciem curajul dumneavoastră de spune lucrurilor pe nume, tranșant, și de a exprima punctul de vedere al celor care contează cel mai mult în procesul de înfăptuire a justiției: profesioniștii practicieni. Apreciem conștiința de care dați dovadă, ca parte integrantă a societății românești. Așadar, vă mulțumim că respingeți aceste propuneri legislative cu consecințe greu de anticipat pentru democrație și care vor aduce dezechilibre previzibile grave pentru sistemul judiciar și separația puterilor în stat. Vă mulțumim că semnalați riscul încălcării flagrante a angajamentelor României luate prin Mecanismul de Cooperare și Verificare al Comisiei Europene”, se arată într-un comunicat al organizațiilor civice, citat de Agerpres.

Peste 3.500 de magistrați au semnat memoriul adresat premierului Mihai Tudose și ministrului Tudorel Toader, în care cer retragerea proiectului de modificare a legilor Justiției.

În memoriu se arată că proiectul a fost propus de ministrul Toader fără studii de impact și fără o prealabilă consultare asupra unor aspecte legislative esențiale pentru asigurarea transparenței decizionale, în raport cu magistrații și societatea civilă.

„Chiar dacă proiectul conține și propuneri ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale magistraților ori ale asociațiilor profesionale, formulate de-a lungul timpului, acestea reprezintă simple corecții ale sistemului actual, pregătirea neserioasă a unui veritabil ‘experiment judiciar’, în lipsa oricăror studii și prognoze, putând determina consecințe foarte greu sau chiar imposibil de remediat. Prin urmare, având în vedere voința majorității covârșitoare a magistraților, vă solicităm, pentru înlăturarea oricăror dubii privind deturnarea acestui proiect în defavoarea magistraturii, să dispuneți retragerea sa (respingerea în Guvern, după caz, evitând înaintarea în Parlament), cerând ministrului Justiției să inițieze și să dezvolte un dialog concret, efectiv, cu magistrații, Consiliul Superior al Magistraturii, asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, pentru a îmbunătăți cadrul legislativ, după efectuarea studiilor de impact cuvenite și după prezentarea unor motivări serioase și credibile referitoare la modificările propuse, în scopul modernizării Justiției, în acord cu Mecanismul de Cooperare și Verificare.”

Asociaţiile semnatare ale memoriului sunt Aradul Civic, Civica Iași, Evoluție în Instituție (#Insist), Inițiativa Craiova, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara (federație care include zece ONG-uri din Timișoara: Activ Civic, Acum, Ariergarda, Asociația ARAS Timișoara, Asociația Culturală Diogene, Asociația SPICC, LGBTeam, Organizația Studenților din Universitatea Timișoara, Pieces of Heaven şi Yacht Club Timișoara), Institutul pentru Politici Publice, Oradea Civică (toate, membre ale rețelei civice aționale Contract România), Centrul pentru Inovare Publică, Corupția Ucide, Diaspora Franța Solidară cu România, Geeks for Democracy, Protestatari ProDemocrație Londra, #Rezistenţa, Rezistența Constanța, #Rezist Galați, #Rezist München, #Rezist Milano, #Rezist Paris, #Rezist Zürich, Ștafeta Steagului UE, #Rezist Birminghamm WMW şi Romania As We Want It Milano.