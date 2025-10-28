Regulile pentru comerț stradal în Timişoara, simplificate

Primăria Municipiului Timișoara anunţîă că, de anul viitor, simplifică procedurile administrative pentru desfășurarea activităților comerciale în spațiile publice ale orașului. Municipalitatea propune un nou Regulament care urmărește reducerea birocrației, scurtarea timpului de procesare a cererilor și crearea unui cadru echitabil pentru toți operatorii economici.

Propunerile vin în urma discuțiilor cu reprezentanții mediului economic local și vor fi supuse votului în Consiliul Local pentru a fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026.

„În ultimii ani am lucrat constant pentru a face relația dintre Primărie și comercianți mai simplă și mai clară. Comercianții contribuie la dinamismul Timișoarei, iar noi continuăm să îmbunătățim procedurile pentru a limita birocrația și pentru a asigura condițiile egale pentru toți operatorii. Faptul că vor avea nevoie de un singur aviz anual pentru a participa la evenimente reprezintă o simplificare reală. Credem în această relație de parteneriat și în soluții care fac viața mai ușoară celor care muncesc corect”, declară viceprimarul Paula Romocean.

Cea mai importantă schimbare este legată de modul de autorizare pentru comercianții care participă la evenimente. Dacă până acum era necesar un aviz separat pentru fiecare eveniment, noul regulament introduce un singur aviz. Acesta va fi emis anual, în baza cererilor depuse la Primărie, până la data de 31 decembrie a fiecărui an sau până la expirarea unuia dintre documentele care au stat la baza avizului inițial (de exemplu, contract de comodat, de închiriere, ITP). În lipsa unui document actualizat, conform legislației în vigoare, avizul va fi anulat automat. Participarea la evenimente va fi însă condiționată de obținerea unui aviz general al acțiunii de către organizatorii de evenimente. Avizele comercianților participanți vor fi valabile doar împreună cu avizul general al evenimentului.

Pentru a preveni situațiile de concurență neloială, noul Regulament introduce obligativitatea achitării în avans a taxelor aferente activităților comerciale, anunţă Municipalitatea. Astfel, taxele vor fi plătite odată cu depunerea cererii, iar dovada plății va fi inclusă în documentația transmisă către Primărie.

Totodată, potrivit Regulamentului propus, dacă un agent economic primește, în decursul unui an, trei dispoziții de suspendare a acordului sau avizului, municipalitatea își rezervă dreptul de a refuza emiterea unui nou acord pentru acesta.

Regulamentul aduce și clarificări privind activitățile comerciale mobile. Astfel, în parcuri și zone pietonale vor putea funcționa triciclete, biciclete și cargobike-uri destinate vânzării de flori, ziare, dulciuri, suveniruri sau băuturi nealcoolice, cu condiția obținerii unui aviz din partea Comisiei de Circulație. O noutate importantă este faptul că, pentru vânzarea florilor, este necesar certificatul de producător. Pentru comercianții care doresc prelungirea acordului de funcționare, procedura devine mai clară: este necesară depunerea cererii de reautorizare, acordul din perioada precedentă, dovada achitării taxelor, documentele actualizate și o declarație pe propria răspundere că se mențin condițiile care au stat la baza acordului inițial.

Proiectul de Hotărâre de Consiliu este disponibil pentru consultare la acest link.