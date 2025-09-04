Regizorul Tudor Giurgiu şi actrița Anamaria Vartolomei vin la TIFF Timișoara

Tudor Giurgiu, regizorul unui nou film, despre tragedia de la Fântâna Albă, din 1 aprilie 1941, şi Anamaria Vartolomei, prima actriță de origine română care a câștigat un Premiu César, vor fi prezenţi la TIFF Timișoara, eveniment aflat la a doua ediție, pentru a se întâlni cu publicul.

Anamaria Vartolomei va veni la Timișoara pentru proiecția filmului Jaful secolului / Traffic, regizat de Teodora Ana Mihai, pe un scenariu de Cristian Mungiu. Ficțiunea urmărește povestea reală a furtului de tablouri din Muzeul Kunsthal din Rotterdam. Operele estimate la peste 100 de milioane de euro au fost ulterior arse pentru a li se șterge urma. Filmul a obținut Marele Premiu la Festivalul de la Varșovia. Avanpremiera timișoreană a filmului este programată în 20 septembrie, de la 19.30, la Cinema Timiș. Pe lângă actrița Anamaria Vartolomei, la proiecție vor fi prezenți și actorii Macrina Bârlădeanu și Lucian Ifrim.

Anamaria Vartolomei va fi invitată și la un TIFF Talk, o discuție relaxată despre cariera ei. Evenimentul va avea loc la Cinema Studio, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 16. Accesul este liber, dar cu înscriere prealabilă online.

Anamaria Vartolomei (născută în 1999, la Bacău) s-a făcut remarcată din copilărie pentru rolul din Mica mea prințesă (2011), unde a jucat împreună cu Isabelle Huppert, urmând apoi interpretări remarcabile în Evenimentul / L’évènement (2021), pentru care a primit Premiul Lumières, și alte 30 de roluri în producții importante. În 2022, i s-a acordat Premiul César pentru cea mai bună tânără speranță feminină. Recent, a jucat în Mickey 17, un film în regia lui Bong Joon Hoo, alături de Robert Pattison.

Filmul Pădurea de molizi, în regia lui Tudor Giurgiu, va avea avanpremiera la Cinema Timiș în 19 octombrie, de la ora 20, în prezența regizorului și a scenaristului şi actorului Gabriel Gheorghe. Inspirat de tragedia de la Fântâna Albă, din 1 aprilie 1941, filmul reconstituie destinul unei comunități românești din Basarabia, masacrată în încercarea disperată de a-și găsi refugiu în fața ocupației sovietice. Mărturia unui supraviețuitor invită la chestionarea noțiunii de adevăr istoric și dezvăluie traume uitate, cu consecințe potențial devastatoare în prezent. Din distribuție fac parte Coca Bloos, Mircea Andreescu și Ionuț Caras.

Regizorul Tudor Giurgiu va participa de asemenea la un TIFF Talk, sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11, la Cinema Studio. Accesul este liber, cu înscriere prealabilă online.

Afacerea Tănase, documentarul lui Ionuț Teianu din 2013, va fi proiectat în 20 septembrie, ora 18, la Cinema Studio. Filmul urmărește episodul răpirii dizidentului Virgil Tănase, stabilit la Paris, și înscenarea morții sale în contextul tensionat al relațiilor româno-franceze. La discuția de după film va participa co-scenaristul Liviu Tofan, fost jurnalist la Radio Europa Liberă.

Recent lansat la Festivalul de la Veneția, Dinți de lapte, în regia lui Mihai Mincan, va fi proiectat la TIFF Timișoara în 21 septembrie, de la ora 15, la Cinema Studio. În amurgul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, o fetiță de zece ani, interpretată de Emma Ioana Mogoș, devine ultima martoră a dispariției misterioase a surorii sale și trebuie să-și găsească curajul de a crește într-o lume aflată în colaps. La avanpremieră vor fi prezenți regizorul Mihai Mincan și actorul Igor Babiac.

O altă avanpremieră românească la TIFF Timișoara va fi Dracula, în regia lui Radu Jude, în data de 21 septembrie, de la ora 18.30, la Cinema Timiș, în prezența actrițelor Oana Maria Zaharia și Andrada Balea.

Programul complet al TIFF Timişoara este disponibil pe aici.

TIFF Timișoara este un proiect organizat de Asociația Film și Cultură Urbană și este finanțat de Primăria Timişoara, prin Centrul de Proiecte, în cadrul programului Obiectiv Cinema.