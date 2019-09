Regizorul Robert Dornhelm, ambasador Timișoara 2021

Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii anunţă că l-a desemnat pe regizorul Robert Dornhelm ca ambasador al Timișoarei 2021.

În calitatea sa de ambasador al Timișoarei Capitală Culturală Europeană, regizorul Robert Dornhelm va avea misiunea de a promova Timișoara peste graniță și de a susține evenimentele culturale organizate de Timișoara 2021.

Robert Dornhelm, născut în 17 decembrie 1947, la Timișoara, a emigrat în Austria în 1961, unde a studiat la Academia de Film de la Viena. În prezent trăiește în Statele Unite unde își continuă cariera de regizor de film. Robert Donhelm a primit în 2014 și titlul de cetățean de onoare al Timișoarei.

A fost nominalizat la premiul Oscar pentru The Children of Theater Street, un film despre studenţii de la Kirov Ballet, şi pentru producţia She Dances Alone, povestea tinerei Nijinska, fiica celebrului dansator Nijinsky. Imediat după Revoluție, Dornhelm s-a întors în România, la Timişoara, pentru a realiza documentarul Requiem for Dominic, nominalizat la Globul de Aur pentru „Cel mai bun film străin”, la Austria’s Official Selection, în 1991 și pentru Oscarul la categoria „Cel mai bun film de limbă străină”.

Dornhelm a regizat si alte producţii ale USA Network: Rudy: The Rudy Giuliani Story (cu James Woods si Penelope Ann Miller), Sins of the Father (cu Tom Sizemore, Ving Rhames si Richard Jenkins), „RFK” (cu Linus Roache în rolul lui Robert Kennedy) și Anne Frank. Acesta din urmă a obținut 11 nominalizări Emmy și un premiu pentru „Cea mai bună miniserie” în 2001.

Alta producţie este Fatal Deception: Mrs. Lee Harvey Oswald pentru care actrița Helena Bonham Carter, în rolul principal, a fost nominalizată la Oscar la categoria „Cea mai bună actriţă”. În 1995, „The Break”, un thriller politic, a deschis Festivalul International de Film de la Dublin.

Serile TV Afaceri de familie, Război și Pace, Das Sacher. In bester Gesellschaft, Maria Theresia i-au adus regizorului Robert Dornhelm noi premii și nominalizări.