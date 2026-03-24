Regizoarea Irisz Kovacs, invitată la International Forum – Berliner Theatertreffen

Regizoarea Irisz Kovacs, angajată a Teatrului German de Stat Timișoara, a fost selectată și invitată să participe la International Forum – Berliner Theatertreffen 2026, unul dintre cele mai importante programe internaționale dedicate tinerilor creatori de teatru.

Selecția a fost realizată în urma unui proces competitiv amplu, la care au fost depuse peste 800 de aplicații din întreaga lume. Organizatorii au ales aproximativ 30 de bursieri, iar Irisz Kovacs se numără printre artiștii invitați să ia parte la programul din acest an, spun reprezentanţii Teatrului German Timişoara.

International Forum are loc în cadrul prestigiosului festival Berliner Theatertreffen, care se va desfășura în perioada 1-17 mai, la Berlin. Programul reunește artiști emergenți din diferite țări și oferă participanților oportunitatea de a lua parte la ateliere de creație, întâlniri cu artiști importanți ai scenei europene, spectacole și excursii tematice, facilitând schimbul de idei și colaborarea internațională.

Pe durata festivalului, participanții vor urmări cele zece producții selectate de juriul criticilor drept cele mai remarcabile spectacole din spațiul germanofon (Germania, Austria și Elveția) și vor participa la discuții cu artiștii implicați în realizarea acestora. Programul include, de asemenea, workshopuri dedicate relației dintre coabitare și teatru, desfășurate într-un cadru interdisciplinar care încurajează experimentul artistic și dialogul între culturi.

În cadrul programului va avea loc și evenimentul public intitulat The Forum’s Forum, unde bursierii vor avea ocazia să își prezinte într-un format performativ propriile preocupări artistice.

„Participarea la International Forum reprezintă o recunoaștere importantă pentru activitatea regizoarei Irisz Kovacs, precum și o oportunitate de consolidare a dialogului artistic internațional în care Teatrul German de Stat Timișoara este activ implicat”, adaugă reprezentanţii Teatrului German Timişoara.

La finalul programului, participanții vor avea posibilitatea de a continua experiența profesională prin mini-rezidențe la teatre de stat din Germania, dezvoltând astfel noi colaborări și proiecte artistice.

Prezența regizoarei Irisz Kovacs în cadrul International Forum – Berliner Theatertreffen 2026 confirmă vizibilitatea internațională în creștere a artiștilor și proiectelor dezvoltate în cadrul Teatrului German de Stat Timișoara.

Irisz Kovacs este regizoare de teatru și fotografă. A fost câștigătoarea festivalului-concurs D-butan-T 2021 și regizoare la rezidența Fresh Start de la Reactor de Creație și Experiment, unde s-a născut spectacolul Un copil pe un litru de benzină, jucat în cadrul Festivalului „Șerban Ionescu”, Fest FDR, Undercloud. Pentru spectacolul 8 tați, de la Teatrul de Stat Constanța, selectat în cadrul Festivalului Național de Teatru, a fost nominalizată la premiul UNITER pentru debut. În 2023 a primit o nouă nominalizare UNITER pentru regia spectacolului Tschick. De ce am furat mașina, adaptare scenică de Robert Koall, după romanul lui Wolfgang Herrndorf, o producție TGST. De asemenea, în 2024 i-a fost decernat la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu Premiul „Iulian Vișa”, care se acordă tinerilor creatori de teatru. În 2025 a regizat pentru Teatrul German de Stat spectacolul Șefele după textul lui Werner Schwab. Spectacolul a intrat în atenția juriului Uniunii Teatrale din România, care a nominalizat-o pe Ioana Iacob, actriță din distribuție, pentru premiul „Cea mai bună actriță în rol secundar” la premiile UNITER.