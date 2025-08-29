Rectorul Universităţii Politehnica Timişoara: „Deschiderea anului școlar ar trebui să se țină în orice condiții”

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, face un apel la cadrele didactice din mediul preuniversitar să deschidă anul școlar, „indiferent de nemulțumiri și neînțelegeri pentru că elevii merită o primă zi de școală așa cum au avut întotdeauna: cu emoție, speranță și bucuria unui nou început”.

„Deschiderea anului școlar ar trebui să se țină în orice condiții, să fie un eveniment al comunității, nu despre politică sau politicieni. A doua zi de școală e opțiunea tuturor, însă ar fi bine să nu aibă de suferit elevii ce încep un ciclu nou de învățământ”, declară rectorul UPT, conferenţiar universitar dr. Florin Drăgan.

La Universitatea Politehnica Timișoara, festivitatea de deschidere a anului universitar va avea loc în 26 septembrie, indiferent de discuțiile și disensiunile dintre minister și sindicate, mai transmite acesta.

Rectorul UPT subliniază nevoia imediată de dialog real și responsabil între Ministerul Educației și sindicate, pentru a ajunge la soluții comune care să asigure stabilitatea și încrederea în sistemul de educație.

În contextul debutului noului an școlar 2025‑2026, Florin Drăgan atrage atenția asupra importanței primei zile de școală pentru elevi. Chiar dacă sindicatele din învățământul preuniversitar au anunțat proteste și greve, este esențial ca festivitățile de deschidere a anului școlar să aibă loc. Această primă zi de școală este un reper simbolic care consolidează încrederea elevilor în procesul educațional: „Înțeleg și respect nemulțumirile tuturor cadrelor didactice, însă este la fel de important să nu uităm cât de mare este bucuria copiilor în prima zi. Este ziua în care își regăsesc colegii, prietenii, profesorii, este ziua care le dă încredere că vor începe o etapă nouă. Nu ar trebui să îi privăm de acest reper emoțional, mai ales pe cei care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă sau încep un nou ciclu de învățământ. Ce se întâmplă după aceea, este la latitudinea profesorilor și a sindicatelor, însă în puținul timp rămas până la începerea anului școlar este nevoie mai mare ca oricând de un dialog real și constructiv, între părți. Din păcate, până acum nu am avut așa ceva. Soluțiile și înțelegerea nu se găsesc în comunicate pe rețele de socializare, în mass-media, ci dacă părțile se așează la masă și negociază cu intenția de a pune beneficiarii actului didactic, copiii și tinerii, pe primul loc. Este important ca elevii să nu aibă de suferit, mai ales cei care încep un ciclu nou de învățământ: clasa zero, clasa V-a, clasa IX-a.”

Rectorul UPT subliniază că modificările din mediul preuniversitar s-au făcut într-un timp foarte scurt și fără o consultare reală cu părțile implicate. În ultimele luni au existat numeroase probleme de comunicare ale Ministerului Educației și ale Guvernului României, în ceea ce privește sistemul de învățământ. „Într-o societate modernă nu putem vorbi despre educație în termeni tranzacționali. Nu este vorba despre două bănci în plus în sala de clasă, ci despre copiii din toată clasa care vor beneficia de și mai puțină atenție din partea dascălului. Nu putem calcula arbitrar că profesorii vor lucra 24 de minute în plus pe zi, adăugarea celor 2 ore în plus în normă reprezentând de fapt alte ore de pregătire, în special în cazurile în care s-au făcut completări ale normei cu noi materii. Cu o natalitate în scădere dramatică, fără un set de măsuri concrete și coerente, sistemul de educație trebuie să devină mai eficient, ori acest lucru nu se face raportându-ne la beneficiari ca la niște mijloace fixe. Bursele nu pot fi înlocuite de joburi part-time sau de credite. Toate aceste decizii luate, în care primează doar perspectiva financiară, vor avea consecințe catastrofale în timp. Pe deasupra, atunci când măsurile financiare sunt dublate de o foarte slabă comunicare, toate părțile care ar trebui implicate constructiv în proces – cadre didactice, elevi sau studenți – ajung să fie niște simpli pioni pe o tablă de joc care a luat foc”, declară Florin Drăgan.

Chiar dacă și în mediul universitar sunt discuții și nemulțumiri, Universitatea Politehnica Timișoara va organiza festivitatea de deschidere a anului universitar, indiferent de situația conflictuală dintre minister și sindicate, atât timp cât nu apar alte decizii la nivelul organizațiilor studențești. De altfel, în prima săptămână vor fi organizate numeroase activități care să îi ajute pe studenți, mai ales pe cei din primul an, să se integreze și să facă față cu brio unei etape importante din viață. Vorbim despre StartUPT – o reuniune a comunității universitare care facilitează interacțiunea dintre studenții de anul I și toate structurile UPT, Campus Joy – o serie de activități sportive, precum și petreceri și evenimente culturale.

„Suntem conștienți de impactul negativ pe care ultimele măsuri bugetare din domeniul educației îl vor avea asupra studenților. La Universitatea Politehnica Timișoara, prioritatea noastră rămâne calitatea experienței trăite de studenții noștri. Credem cu tărie că pentru a forma noi generații de cetățeni activi și buni profesioniști pe piața muncii, tinerii trebuie să aibă acces nu doar la un învățământ formal de calitate, ci și la activități extra-curriculare, de educație non-formală și de petrecere a timpului liber”, declară Alexandru Luca, director Marketing Universitar UPT.

De asemenea, în cadrul UPT studenții vor avea acces pe timpul anului universitar la mai multe programe de sprijin. Unul dintre acestea este „Primul Student din Familie” adresat studenților din anul I care provin din medii vulnerabile prin care vor beneficia sprijin financiar, consiliere psihologică și vocațională, ore remediale și activități de educație non-formală pentru a-i sprijini să rămână în sistemul educational. De asemenea, studenții pot primi și vouchere culturale.