Rectorii universităților timișorene au lansat conferința „Smart Diaspora”

Rectorii universităților timișorene au lansat astăzi proiectul conferinței „Smart Diaspora 2023”, în cadul unui eveniment organizat de Alianța Timișoara Universitară la Universitatea de Vest din Timișoara.

Conferința „Smart Diaspora 2023 – diaspora în învățământ superior, știință, inovare și antreprenoriat. Diaspora și prietenii ei” va avea loc în perioada 10-13 aprilie 2023, la Timișoara. Aceasta îşi propune să creeze mediul propice schimburilor de experiență ce facilitează transferul de competenţe între cercetători români și cei din diaspora. Evenimentul este organizat de Alianța Timișoara Universitară şi UEFISCDI sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida Guvernului, a Ministerului Educației și a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu participarea Academiei Române.

La evenimentul de lansare au participat rectorii celor patru universități care formează Alianța Timișoara Universitară, respectiv al Universităţii de Vest, Marilen Gabriel Pirtea, al Universităţii de Medicină şi Farmacie, Octavian Crețu, al Universităţii Politehnica, Florin Drăgan, și rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Cosmin Alin Popescu.

„Diaspora română este parte integrantă a națiunii române, iar dincolo de aspectele formale și de instituțiile sau organismele specifice în care se află reprezentați românii de peste granițe, devine tot mai important ca aceasta, ca o comunitate semnificativă românească de pe tot mapamondul, să fie multiplu angrenată în acțiuni și activități permanentizate, care să se desfășoare în colaborare cu autoritățile și instituțiile din România”, spune rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea.

Smart – Diaspora, adaugă el, este o componentă aparte a acestei imense comunități, personalități importante ale sale regăsindu-se în cele mai performante comunități academice, științifice și de cercetare din toată lumea. „Ne propunem să facilităm legătura cu Smart – Diaspora, cel puțin prin două componente: crearea de cadre pentru colaborarea cu comunitățile academice, științifice și de cercetare din România, dar și crearea de mecanisme și de cadre pentru întoarcerea acasă a unui număr important de reprezentanți ai acestei comunități. Vă așteptăm în aprilie la Timișoara, să participați la evenimentul principal dedicat diasporei românești, într-un an special pentru comunitatea noastră, timișoreană, dar și pentru România, în ansamblu. Timișoara, așa cum se știe, este orașul desemnat să susțină în 2023 programul Capitalei Europene a Culturii, un prilej cu totul special, în care îi vom primi cu sute de spectacole pe zecile și sutele de mii de europeni dornici de cultură, veniți din toate părțile Europei, sau din țări de pe celelalte continente”, mai spune Marilen Pirtea.

Rectorul UPT, Florin Drăgan, afirmă că organizarea Conferinței „Smart Diaspora 2023” este posibil să fie adusă în Timișoara datorită concentrării resurselor pe care Alianța Timișoara Universitară le asigură prin formatul alianței universităților timișorene şi prin prezența rectorului UVT, Marilen Pirtea, în structura Guvernului, prin calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pentru sprijinirea participării universităţilor româneşti la programele şi iniţiativele dezvoltate în Spaţiul European al Educaţiei şi în Spaţiul European al Cercetării. „Timișoara va rămâne, în anii care care vor veni după 2023, cu legături permanente stabilite cu diaspora științifică, iar Universitatea Politehnica Timișoara va profita de avantajele acestor legături, prin atragerea de lectori cu experiență din cercetarea academică internațională, atât prin cursuri onsite cât și online, care facilitează acest gen de colaborare”, adaugă Florin Drăgan.

În opinia rectorului UMFT, Octavian Crețu, este foarte important că s-a reușit aducerea la Timișoara a acestui eveniment, într-o competiție cu celelalte centre universitare românești. „Până acum am privit diaspora ca pe cel mai important investitor în România, care au contribuit an de an la PIB-ul țării. Dar au fost și mulți români emigrați care s-au întors în țară din diaspora, mă număr și eu printre aceștia. Din păcate, nu avem legături cu toți cei care se află în străinătate, iar aici mă refer la oamenii de știință, inovare, educație și antreprenoriat, care constituie modele și resurse pentru România. În sfera științelor medicale, am identificat personalități de primă clasă, din SUA sau alte țări, care nu și-au reluat legăturile directe cu țara și pe care îi vom invita să vină la Timișoara în 2023. Este momentul să încercăm un parcurs inteligent și să apelăm la toți cei care pot contribui la imaginea României în plan european și mondial. «Smart Diaspora 2023» va facilita aducerea multor resurse umane și de cunoaștere în țară, dar și schimbul de tineri cercetători spre marile universități și institute de cercetare ale lumii”, mai spune Octavian Creţu.

Rectorul USAMVB, Cosmin Alin Popescu, vede „Smart Diaspora 2023” ca pe un eveniment major, care se sincronizează cu agenda TM2023. „Diaspora este România, iar prin această conferință participăm la construcția brandului de țară al României. Universitatea de Științele Vieții din Timișoara este onorată să fie parte activă în realizarea acestui proiect. Contribuția noastră se va concretiza în paneluri de importanță strategică, noi urmând să contribuim la temele legate de apă și sol, dar și prin prezentarea, în premieră mondială, a unei soluții inovativă din aria de interes a circulației certificatelor pentru emisiile de carbon. De asemenea, vom interveni și în tematica foarte actuală a securității alimentare, un domeniul în care se manifestă interese competitive în plan internațional”, adaugă Cosmin Alin Popescu.

Președintele în exercițiu al Alianței Timișoara Universitară, rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea, a anunțat organizarea în 2023, în premieră, a unui târg educațional internațional sub auspiciile ATU, care va fi organizat sub titlu „Study in Timișoara”. Acest eveniment se va adresa segmentului de studenți români și internaționali și va contribui la dinamica educațională și profesională regională.