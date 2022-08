Recovery la Socolari și Timișoara

În continuarea proiectului (burn)OUT, artistele Irina Marinescu, Andreea Novac, Eza (Alina Ușurelu), psihoterapeuta Mihaela Vechiu, sociologa Fidelie Kalambayi și artista portugheză Gabriela Conçalves invită publicul, în perioada 26 – 31 august, la prezentarea cercetării artistice pe tema recuperării, pe care au inițiat-o în cadrul proiectului Recovery (Recuperare), și la o serie de trei ateliere de creaţie rezultate în urma acestei cercetări.

Prezentarea, denumită Dezleșinare și alte plăceri (ne)vinovate, are loc în format de studio deschis la Casa Thea, în Socolari, iar atelierele, denumite Ateliere ușoare despre lucruri grele, Creație, mișcare și dans la Teatrul Basca vor avea loc la adresa din Str. Ion Mihalache nr. 2, Piața Traian, Timișoara.

„Suntem în rezidența Recovery de la Socolari, un loc pe care ne este greu să îl descriem în cuvinte fără efuziuni. Aici vom avea prezentările de final de proiect împreună cu partenerele noastre într-ale recuperării: Fidelie Kalambayi, Mihaela Vechiu și Gabriela Conçalves. Apoi plecăm la Timișoara pentru atelierele bazate pe cercetarea noastră. Printre altele, aici ne-am plimbat prin păduri, ne-am îmbăiat în lacuri de munte și în Nera, ne-a prins ploaia și ne-a udat până la piele, am discutat cu localnici, am citit și am făcut fotografii, așa încât cercetarea noastră vorbește și despre cât de bine a fost și despre cât de important este să-ți fie bine, măcar din când în când”, spun artistele Developing Art.

La Socolari, la Casa Thea, vineri, 26 august, de la ora 20.30, va avea loc o Seară de poezie, cu Eza, Gabriela Conçalves şi Zsolt Szabó. Sâmbătă, 27 august, de la ora 10.30 se va pleca pe un traseu performativ pe Valea Mare (Ilidia) cu artistele Gabriela Conçalves și Eza. În aceeaşi zi, de la ora 20 este organizat evenimentul Tipuri de odihnă, cu Andreea Novac (coregrafă) și Fidelie Kalambayi (socioloagă), ira de la ora 21.20, Cântece de leagăn și râs, cu Irina Marinescu (performer), Mihaela Vechiu (psihoterapeută) și Zsolt Szabó.

La Timișoara, la Teatrul Basca, luni, 29 august, de la ora 19 va fi organizat atelierul de dans contemporan Energie și epuizare, cu Irina Marinescu. Marți, 30 august, de la ora 19, publicul este invitat la atelierul de creație Landscapes of the wild. Landscapes of mythology. Landscapes of recovery, cu Eza. Miercuri, 31 august, de la ora 19, va fi organizat atelierul de explorare prin dans și mișcare Tipuri de odihnă, cu Andreea Novac.

Biletele pentru atelierele de la Teatrul Basca se pot achita la intrare. Costul pentru un atelier este 50 de lei sau 120 de lei pentru toate cele trei ateliere. Înscrierea se face pe baza completării acestui formular.

(burn)OUT și Recovery sunt două proiecte ale Asociaţiei Developing Art, co-finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Începând cu anii 90, satul Socolari a fost transformat de artiști. Aproape toata paleta artistică este reprezentată acolo: pictori, sculptori, restauratori, scriitori, regizori, actori, muzicieni. Istoria și localizarea sa, în județul Caraș-Severin, la 70 de km de Reșița și la 120 de km de Timișoara, îl fac un loc ideal pentru organizarea unor rezidențe și programe dedicate dezvoltării proiectelor culturale.

Teatrul Basca este un spațiu de cercetare teatrală contemporană, unde se spun povești despre lume, realitate și oamenii din ea. Echipa face proiecte comunitare și artistice, într-un spațiu deschis tuturor, unde fiecare își poate împărtăși poveștile. Fluturii sunt liberi, produs de Teatrul Basca, este primul spectacol de teatru din Timișoara accesibilizat pentru persoane cu diverse dizabilități (de auz, de văz), fiind îmbogățit în acest sens cu descriere narativă și interpretare mimico-gestuala. Spectacolul a fost premiat la Gala Premiilor UNITER 2021.