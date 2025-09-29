Record de participanți la UVT Liberty Marathon 2025

În weekendul 27-28 septembrie, Timişoara a fost gazda uneia dintre cele mai dinamice ediții ale UVT Liberty Marathon, eveniment devenit un important reper în peisajul sportiv și comunitar din România. 4.400 de alergători din 30 de ţări de pe cinci continente au luat startul în curse.

Organizat de Universitatea de Vest din Timișoara și prezentat de Dan Pavel, vedeta ProTV, și Roxana Alexa, UVT Liberty Marathon a oferit participanților atât o provocare sportivă, cât și o experiență colectivă, în care performanța individuală a fost dublată de spiritul de echipă, apartenență și implicare civică.

A opta ediție a UVT Liberty Marathon a fost un manifest pentru sănătate și implicare civică. Pe lângă cele 3.200 de persoane adulte care au participat la cursele competitive, evenimentul a adus pe traseu 1.200 de copii, care au alergat pe distanțe scurte – 200 m, 400 m și 1 km – într-un spirit ludic și prietenos, făcând astfel ca numărul total al participanților să ajungă la 4.400.

Distribuția pe curse a fost, de asemenea, impresionantă: au fost 200 de participanți la maraton, 600 la semimaraton, 1.300 la crosul de 10,5 km, 1.100 la crosul de 2 km.

Starturile curselor s-au dat din fața clădirii UVT, iar traseele, special amenajate, au purtat alergătorii pe bulevardele și aleile orașului, oferindu-le o perspectivă inedită asupra Timișoarei. Restricțiile de trafic au fost gestionate progresiv, cu sprijinul autorităților locale, pentru ca întreg evenimentul să se desfășoare în siguranță.

Alina Dumitru, campioană olimpică la judo și ambasadoare a acestei ediții, a fost prezentă la linia de start și a susținut alergătorii cu un mesaj de motivație autentică, subliniind valorile pe care le cultivă sportul: disciplină, curaj și reziliență: „Mă bucur să fiu alături de voi la Start și îmi propun să vă fiu aproape fiecăruia dintre voi și la Finish. Sportul înseamnă libertate și bucurie, ceea ce vă doresc tuturor.”

Prezent, de asemenea, la eveniment, rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a transmis un mesaj puternic despre forța sportului de a crea punți între oameni, indiferent de diferențele dintre ei: „Sportul are puterea de a uni oameni din cele mai diverse colțuri ale lumii, dincolo de granițe și diferențe culturale. La UVT Liberty Marathon reușim să aducem împreună participanți din 30 de țări și 5 continente, care aleargă și se bucură de aceeași experiență, într-un spirit de solidaritate și prietenie. Într-un context global, adesea marcat de tensiuni și incertitudini, sportul rămâne un limbaj universal al libertății și al bucuriei de a fi împreună.”

Pe traseul acreditat World Athletics, care permite omologarea oficială a timpilor la nivel internațional, victoria în cursa de maraton masculin a fost adjudecată de Nicolae Alexandru Soare (CSM Bacău), cu excelentul timp de 2:26:49. Locul doi a fost ocupat de Silviu Stoica (CSM Cluj) – 2:27:38, iar pe poziția a treia s-a clasat Claudiu Gorgan (Arobs), cu 2:37:00.

În competiția feminină, cele mai rapide au fost Adela Paulina Dumitrescu (Gloria Buzău) – 3:07:37, Éva Gáll – 3:10:16 și Nicoleta Ciortan – 3:11:37.

La buna desfășurare a evenimentului au contribuit 550 de voluntari, alături de echipe logistice și medicale. Pe traseul cronometrat au fost amplasate patru puncte de hidratare și opt puncte de divertisment, cu muzică live și susținători care au încurajat alergătorii kilometru cu kilometru.