Recomandări ale medicilor de la Spitalul Municipal Timișoara pentru o utilizare corectă a serviciilor medicale

Atunci când ne confruntăm cu o problemă de sănătate, primul pas este să evaluăm gravitatea simptomelor și să alegem serviciul medical potrivit, atrag atenţia medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Aceştia explică ce opțiuni au pacienții și cum pot lua cea mai bună decizie.

În multe situații, primul pas poate fi consultul la medicul de familie sau prezentarea într-un centru de permanență, mai ales atunci când simptomele sunt ușoare sau persistă de mai mult timp. În aceste structuri medicale, pacienții sunt consultați, primesc recomandări de tratament și, dacă este necesar, sunt îndrumați către investigații suplimentare sau către spital.

„Recomandarea inițială și principală ar fi ca pacienții să meargă mai întâi la medicul de familie, care îi va îndruma ce să facă. Există și centrele de permanență, care de cele mai multe ori nu sunt aglomerate”, spune prof. univ. dr. Ovidiu Mederle, șeful Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Acesta atrage atenţia că există situații în care pacienții nu pot aprecia singuri gravitatea problemei. În aceste cazuri, medicii recomandă apelarea numărului 112, iar echipajul medical sosit la fața locului poate evalua starea pacientului și decide dacă este necesar transportul la spital sau dacă problema poate fi gestionată în altă structură medicală.

Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara este pregătită să intervină în orice moment pentru cazurile critice – stop cardiorespirator, infarct miocardic acut, insuficiență respiratorie acută, traumatisme severe, accidente etc. Toți pacienții care ajung la UPU sunt evaluați printr-un sistem de triaj, iar ordinea preluării depinde exclusiv de gravitatea cazului.

„Există anumite coduri în funcție de gravitatea urgenței. Pacienții cu cod roșu sunt preluați imediat, pentru că au urgențe amenințătoare de viață, în timp ce pacienții cu probleme mai puțin grave pot avea de așteptat. De aceea este important ca oamenii să aibă răbdare și să înțeleagă că prioritatea este acordată cazurilor critice”, mai spune dr. Ovidiu Mederle.

Adina Mârza, medic în cadrul UPU a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, spune că medicii de la Urgenţe le explică mereu pacienților că la UPU se aplică codul de triaj și că prioritatea este întotdeauna acordată urgențelor medicale: “Comunicarea este foarte importantă și, de cele mai multe ori, atunci când oamenii înțeleg situația, așteptarea devine mai ușor de gestionat”.

Specialiștii transmit că alegerea serviciului medical nu trebuie să fie o povară pentru pacienți. Sistemul medical este construit în așa fel încât fiecare persoană să fie preluată, evaluată și îndrumată corect, indiferent că se adresează medicului de familie, unui centru de permanență, unui medic specialist, serviciului de ambulanță sau Unității de Primiri Urgențe.